400-летие Покровского монастыря, колонизация Венеры и итоги Паралимпиады — лучшее в номере за 7 сентября

Доброе утро, дорогие читатели!

В утреннем номере «Областной газеты» вы узнаете о самых важных событиях в Свердловской области. Главная тема номера — 400-летие Верхотурского Свято-Покровского женского монастыря, старейшей женской обители Урала и Сибири, которая отпраздновала юбилей в минувшие выходные. За эти годы монастырь несколько раз перестраивали, закрывали и восстанавливали силами и молитвами самоотверженных монахинь, которые и сейчас продолжают бороться за полное возрождение своей обители. Журналисты «Облгазеты» побывали в стенах монастыря и узнали, как его насельницы жили здесь столетия назад и что происходит за стенами обители сегодня.

На прошлой неделе приостановил свою деятельность Сысертский хлебокомбинат – один из немногих местных производителей хлеба, чью продукцию можно было найти в торговых сетях Екатеринбурга и близлежащих населённых пунктов. 1 сентября на собрании сотрудникам сообщили о закрытии производства. На следующий день в картотеке дел Арбитражного суда появилось сразу два иска о банкротстве, в том числе от ФНС. Сейчас около 200 человек ищут новую работу.

В минувшую пятницу Екатеринбург посетил уральский космонавт Сергей Прокопьев, который через год отправится во второй полёт на Международную космическую станцию. В интервью «ОГ» наш земляк рассказал о подробностях новой экспедиции, создании аэрокосмического научно-технического центра в Верхней Пышме и возможностях колонизации Венеры.

В воскресенье в Токио прошла церемония закрытия XVI Паралимпийских игр. По итогам этих соревнований команда Паралимпийского комитета России заняла четвёртое место. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, в Токио российские паралимпийцы побили исторический рекорд Паралимпиады в Лондоне – завоёвано 118 медалей, а в 2012 году у России было 102 медали. Итоги прошедших соревнований подвёл обозреватель «ОГ» Евгений Ячменёв.

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