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7 сентября 2021, 16:28

Екатеринбургские школы отправили на дистант 12 классов из-за коронавируса

Пустой класс

Случаи заноса COVID-19 зафиксированы в восьми школах. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге школы начали отправлять учеников на дистант в связи с заносом в учреждения коронавирусной инфекции. За неделю, прошедшую с первого сентября, на удалённое обучение отправили уже 12 классов.

Как сообщили "Областной газете" в департаменте образования Екатеринбурга, случаи заноса COVID-19 зафиксированы в восьми школах. Также изданию уточнили данные по заносу инфекций в детские сады.

"Также на карантин отправили 10 групп в 10 детских садах. В связи с ОРВИ - 8 групп в 7 детских садах", - заявили в департаменте.

Как правило, группы в детсадах и школьные классы, где выявлен хотя бы один заболевший коронавирусом ребёнок, отправляют домой на две недели.

Напомним, что в начале августа Министерство науки и высшего образования РФ утвердило рекомендации для вузов по обучению студентов в условиях распространения коронавирусной инфекции. Всех не привитых от ковида студентов было рекомендовано перевести на дистанционное обучение.

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