На Среднем Урале за 4 дня выявлено более 3 тысяч нарушений ПДД пешеходами

В отношении нарушителей, которые не предоставляли право перехода через проезжую часть пешеходам, было составлено 928 административных материалов. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

В период с 3 по 6 сентября сотрудники ГИБДД проводили в Свердловской области рейды по выявлению пешеходов-нарушителей правил дорожного движения. За четыре дня было зафиксировано свыше 3 тысяч нарушений ПДД.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области, 42 пешехода были замечены вдоль автомобильных дорог вне населённых пункт без светоотражающих элементов на одежде. Все они были отведены с трасс и получили административные материалы за нарушение ПДД.

В Екатеринбурге госавтоинспекторы привлекли к административной ответственности 23 водителя в состоянии опьянения и 188 водителей, не предоставивших преимущество в движении пешеходам. Кроме того, 480 пешеходов получили штрафы за пересечение проезжей части в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора.

Помимо этого Госавтоинспекция проверила соблюдение ПДД водителями, проезжающими пешеходные переходы. В отношении нарушителей, которые не предоставляли право перехода через проезжую часть пешеходам, было составлено 928 административных материалов.

"За не ношение предметов со световозвращающими элементами вне населенных пунктов предусмотрена административная ответственность по статье 12.29 КоАП РФ, которая влечёт за собой наказание в виде штрафа в размере 500 рублей", - напомнили в ГИБДД.

Чуть больше недели назад, 30 августа, сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по выявлению автомобилистов-нарушителей в Екатеринбурге. За три часа было остановлено почти 500 нарушителей ПДД.