Темы дня

Общество
7 сентября 2021, 18:58

В Правительстве РФ потребовали до конца года перевести в электронный формат 101 госуслугу

Госуслуги

Перевод осуществят в три этапа, последний из которых стартует в декабре. Фото: Алексей Кунилов

Зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовить систему мотивации для региональных руководителей цифровой трансформации (РЦТ) в субъектах. Это должно позволить до конца года полностью перевести в электронный формат 101 госуслугу.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, эти вопросы обсуждались на совещании с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и регионов России, посвящённому выполнению регионами плана по переводу социально значимых госуслуг в электронный формат. В мероприятии также принял участие глава Мицифры Макcут Шадаев.

По итогам совещания, регионам дано поручение оперативно устранить отставание в графике и обеспечить до 1 октября предоставление 51 госуслуги в электронном виде. До 5 октября необходимо организовать подключение второй очереди из 25 госуслуг и до 1 декабря – третьей (тоже 25 услуг). Федеральным органам исполнительной власти было поручено направлять в помощь субъектам методические рекомендации по переводу муниципальных социально значимых услуг в цифровой формат.

Как писала «Областная газета», вчера, 6 сентября, стало известно, что пользователям портала госуслуг больше не придётся полностью заполнять онлайн-заявления вручную и искать бумажные документы – это будет происходить автоматически. Соответствующие изменения в работе портала утвердило Правительство РФ.

Читайте также:

Владимир Путин заявил о необходимости цифровой трансформации всей России до 2030 года.

«Цифровую зрелость» Свердловской области признали низкой. Это сигнал для будущего министра.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.09.2021, 21:15 / Политика
В Кремле прокомментировали утверждение нового правительства Афганистана
07.09.2021, 20:22 / Общество
Заявки на участие в электронном голосовании на выборах подали почти 1,9 миллиона россиян
07.09.2021, 19:23 / Общество
Убийце двух десятилетних девочек в Кузбассе может грозить пожизненное заключение
07.09.2021, 18:58 / Общество
В Правительстве РФ потребовали до конца года перевести в электронный формат 101 госуслугу
07.09.2021, 18:36 / Общество
Под Екатеринбургом в ДТП с легковушкой погиб водитель грузовика