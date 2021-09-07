В Правительстве РФ потребовали до конца года перевести в электронный формат 101 госуслугу

Перевод осуществят в три этапа, последний из которых стартует в декабре. Фото: Алексей Кунилов

Зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовить систему мотивации для региональных руководителей цифровой трансформации (РЦТ) в субъектах. Это должно позволить до конца года полностью перевести в электронный формат 101 госуслугу.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, эти вопросы обсуждались на совещании с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и регионов России, посвящённому выполнению регионами плана по переводу социально значимых госуслуг в электронный формат. В мероприятии также принял участие глава Мицифры Макcут Шадаев.

По итогам совещания, регионам дано поручение оперативно устранить отставание в графике и обеспечить до 1 октября предоставление 51 госуслуги в электронном виде. До 5 октября необходимо организовать подключение второй очереди из 25 госуслуг и до 1 декабря – третьей (тоже 25 услуг). Федеральным органам исполнительной власти было поручено направлять в помощь субъектам методические рекомендации по переводу муниципальных социально значимых услуг в цифровой формат.

Как писала «Областная газета», вчера, 6 сентября, стало известно, что пользователям портала госуслуг больше не придётся полностью заполнять онлайн-заявления вручную и искать бумажные документы – это будет происходить автоматически. Соответствующие изменения в работе портала утвердило Правительство РФ.

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