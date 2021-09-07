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7 сентября 2021, 20:22

Заявки на участие в электронном голосовании на выборах подали почти 1,9 миллиона россиян

Избирательный участок

Второе публичное тестирование системы электронного голосования пройдёт на сайте vybory.gov.ru с 14:00 по мск 7 сентября до 16:00 9 сентября. Фото: Павел Ворожцов.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев сказал, что заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах 19 сентября подали почти 1,9 млн россиян. По его мнению, такой показатель говорит о востребованности такой системы, а также, что люди ей доверяют.

Николай Булаев подчеркнул, что второе публичное тестирование системы электронного голосования пройдёт на сайте vybory.gov.ru с 14:00 по мск 7 сентября до 16:00 9 сентября. Принять участие в нём могут все, кто подал заявки на онлайн-голосование.

В тестировании примут участие как Московская, так и федеральная платформы, сообщает РИА "Новости". При этом в зоне действия дистанционного электронного голосования проживают порядка 16 млн избирателей, 10 миллионов из которых имеют подтвержденный аккаунт на портале Госуслуг.

"На сегодняшнее утро у нас записались на участие в дистанционном электронном голосовании 1 миллион 893 тысячи человек. Понимаем, что будет не менее двух миллионов за оставшиеся дни. Это огромная цифра от тех избирателей, которые могли бы так проголосовать", - заявил Николай Булаев.

Напомним, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в сентябре 2021 года пройдёт в семи субъектах РФ. Свердловской области в этом перечне не оказалось. В причинах такого стечения обстоятельств разбиралась "ОГ".

Областная газета Свердловской области

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