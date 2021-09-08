Итоги прямой линии с губернатором, пять вопросов о прививке против гриппа и строительство Уральского теннисного центра – лучшее в номере за 8 сентября

Доброе утро, дорогие читатели!

В свежем номере «Областной газеты» вы узнаете о самом главном из жизни Среднего Урала. В понедельник вечером глава региона Евгений Куйвашев провёл с жителями области Прямую линию – третью в целом и первую на телеканале ОТВ – подобную той, что ежегодно проводит Президент России Владимир Путин. За два с половиной часа губернатор успел ответить на 42 вопроса, 11 из которых оказались анонимными. Практически к каждому вопросу спикер оказывался готов: говорил, что знаком с ситуацией, давал поручения профильным министрам или главам территорий. По всей видимости, во время поездок по муниципалитетам, которых за последнее время было достаточно много, об этих проблемах главе региона уже сообщали.

В Свердловской области началась массовая вакцинация против гриппа – в регион поступило уже более 1 миллиона 300 тысяч доз вакцины. «Облгазета» собрала ответы на самые популярные вопросы о прививочной кампании против гриппа в нашем регионе в этом году.

С 22 августа при оформлении полиса ОСАГО водителям больше не требуется предъявлять диагностическую карту – документ, подтверждающий прохождение техосмотра. Более того, до середины осени срок действия старых диагностических карт продлён. Для многих это стало сигналом, что техосмотр можно не проходить – периодически такое мнение подогревается новостями о ненужности или возможной отмене техосмотра. Но техосмотр жив, и за езду без документа, подтверждающего техисправность автомобиля, должна быть предусмотрена ответственность. Какая именно, читайте в материале Рудольфа Грашина.

Строительство Уральского теннисного центра под Сысертью было поддержано на федеральном уровне. Объект должен появиться к Универсиаде-2023 и принять соревнования по большому теннису. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому часть земель лесного фонда Сысертского городского округа были переведены в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов для размещения теннисного центра.

Читайте каждое утро рассылку новостей на сайте, в социальных сетях, а также в электронной почте, но для этого надо оформить подписку на рассылку.