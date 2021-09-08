Выпущены почтовые марки "Екатеринбург - город трудовой доблести"

Почта России выпустила в обращение четыре новые марки с изображениями городов трудовой доблести. В список вошли Екатеринбург, Новосибирск, Самара и Челябинск.
В продажу они поступят 9 сентября. В этот же день пройдёт гашение марок почтовым штемпелем первого дня. Все желающие могут пройти эту процедуру на Главпочтамте Екатеринбурга.
На марке "Екатеринбург – город трудовой доблести" изображён памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, который стоит на Привокзальной площади в столице Урала. Жители города сами выбирали, какой объект разместить на марке. Кроме того, в специальном приложении выпустят видеоролики, где расскажут про историю города и трудовой подвиг жителей и предприятий в годы Великой Отечественной войны.
Марки можно будет купить во всех крупных отделениях региональной почты. Стоимость одной штуки составит 60 рублей.
Напомним, что Екатеринбург и Нижний Тагил получили почётные звания "Город трудовой доблести" в прошлом году
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