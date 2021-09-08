Судебные приставы арестовали Mercedes екатеринбуржца, устроившего потоп из канализации

Водитель Mercedes повредил централизованную канализационную трубу, затопив несколько частных участков. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль Mercedes GL 500 в счёт возмещения убытков и компенсации морального вреда, который автомобилист нанёс владельцу жилого дома в Верх-Исетском районе. Горе-водитель повредил централизованную канализационную трубу, затопив несколько частных участков.

Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Свердловской области, после обращения взыскателя в суд, было принято решение, что виновник аварии должен возместить пострадавшему убытки, судебные расходы и выплатить компенсацию морального вреда на общую сумму свыше 500 тыс. рублей.

Судебный пристав разъяснил владельцу автомобиля Mercedes правила применения мер принудительного взыскания, если тот проигнорирует решение суда. Несмотря на предупреждение, автомобилист не стал выплачивать деньги пострадавшему.

В ходе исполнительных действий судебный пристав наложил арест на машину Mercedes GL 500.

"Если в ближайшее время должник не погасит задолженность в полном объёме, автомобиль будет передан на оценку в специализированную организацию, далее в ТУ Росимущество, где посредством проведения публичных торгов осуществляется реализация арестованного имущества", - говорится на сайте ФССП.