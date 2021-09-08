МЧС России Евгений Зиничев возглавил в мае 2018 года. Фото: пресс-служба Кремля

8 сентября МЧС России сообщило о гибели главы ведомства Евгения Зиничева. Он погиб, спасая человека на межведомственных учениях. Ему было 55 лет.

Трагедия произошла в Норильске на учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Они проходили 7 и 8 сентября с участием других стран.

"Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно - никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень", - написала в своём телеграм-канале главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

МЧС России Евгений Зиничев возглавил в мае 2018 года в звании генерал-лейтенанта, и был переназначен на пост 21 января 2020 года. В конце прошлого года Президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерала армии.

В прошлом году глава МЧС приезжал в Свердловскую область, чтобы помочь в ликвидации последствий паводка в Нижних Сергах.