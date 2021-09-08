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8 сентября 2021, 14:44

МЧС России сообщило о гибели главы ведомства Евгения Зиничева

Евгений Зиничев

МЧС России Евгений Зиничев возглавил в мае 2018 года. Фото: пресс-служба Кремля

8 сентября МЧС России сообщило о гибели главы ведомства Евгения Зиничева. Он погиб, спасая человека на межведомственных учениях. Ему было 55 лет.

Трагедия произошла в Норильске на учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Они проходили 7 и 8 сентября с участием других стран.

"Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно - никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень", - написала в своём телеграм-канале главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

МЧС России Евгений Зиничев возглавил в мае 2018 года в звании генерал-лейтенанта, и был переназначен на пост 21 января 2020 года. В конце прошлого года Президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерала армии.

В прошлом году глава МЧС приезжал в Свердловскую область, чтобы помочь в ликвидации последствий паводка в Нижних Сергах.

Досье

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 в Ленинграде. В 1984—1986 годах проходил службу по призыву на Северном флоте. Окончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права, получив дипломы двух факультетов: экономического и «финансы и кредит». С 1987 по 1991 год находился на службе в КГБ СССР.

Работал в Центральном аппарате ФСБ России, пройдя путь от оперативного сотрудника до главы регионального управления. С 1991 года служил в Федеральной службе охраны Российской Федерации.

В 2006—2015 годах работал в личной охране Службы безопасности Президента России, сопровождая главу государства и председателя правительства в рабочих поездках. С 2014 года работал заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России.

В июне 2015 года был назначен начальником управления ФСБ России по Калининградской области. 7 октября 2016 года назначен заместителем директора ФСБ России. В этом же месяце ему присвоено воинское звание генерал-лейтенант.

Областная газета Свердловской области

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