Копаясь в старой красоте

"Красная бурда" представляет: какими были представления о женской красоте в разные времена и в разных странах.

В Древней Греции существовал культ голого тела. Та женщина, которая была наиболее голой, считалась красавицей. Иногда, чтобы подчеркнуть свою наготу и привлечь к себе внимание, женщина кричала, чтобы все отвернулись и на неё никто не смотрел!

В Средние века европейская женщина должна была иметь маленький рот. Особенно ценились красавицы, у которых вообще не было рта.

Средневековым инквизиторам нравились небольшие сухонькие ведьмы, быстро сгорающие на костре.

На Руси с давних времён красивыми считались грубые и шершавые руки. Чтобы сделать их такими, женщины круглый год полоскали руки вместе с бельём в холодной воде.

В Монголии всегда считалось, что женщины, в принципе, все красивые. А в отдалённых селениях — тем более.

Идеалом красоты в предгорьях Тибета долгое время были низкорослые, мохноногие женщины Пржевальского.

У скандинавских женщин издревле ценился большой размер ноги, чтобы можно было экономить на лыжах.

Для Сальвадора Дали неоспоримыми преимуществами обладала женщина с большим числом выдвижных ящиков.

У народов Крайнего Севера красивой считалась каждая тёплая женщина. Чем выше температура у женщины, тем больше было у неё поклонников.

У тунгусов самыми красивыми считались женщины, видевшие падение Тунгусского метеорита, потому что у них были очень большие немигающие глаза.

В арабских странах идеалом считается женщина, у которой соотношение высоты одежды к её ширине – около двух с половиной к одному, и есть выразительные глаза.

В СССР стандарты женской красоты определял ГОСТ 3165–70 «Бабы в промышленности и сельском хозяйстве СССР».

В Османской империи красота женщин определялась их количеством. Чем больше женщин было у тебя в гареме, тем красивее считалась твоя вторая половина.

В современной Турции идеал женской красоты можно описать одним словом – «Наташа».

В Древней Туркмении и по сей день очень красивой считается женщина, у которой есть симпатичная коза.

В Антарктиде всегда ценились брюнетки с большим клювом. А ещё – блондинки с большой грудью, с вульгарным ртом и манерами. Про таких женщин полярники слушали охотнее всего.

Во всём современном мире очень ценятся женщины, имеющие фотографию Дженнифер Энистон на аватарке.

Дети всех стран считают красивыми всех добрых женщин-мороженщиц, независимо от сорта мороженого.

В Таиланде самыми красивыми женщинами считаются мужчины, считающие себя женщинами.

В США женщина считается красивой, пока в суде не доказано обратное.

Опубликовано в №166 от 09.09.2021