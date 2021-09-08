Копаясь в старой красоте

"Красная бурда" представляет: какими были представления о женской красоте в разные времена и в разных странах.
В Древней Греции существовал культ голого тела. Та женщина, которая была наиболее голой, считалась красавицей. Иногда, чтобы подчеркнуть свою наготу и привлечь к себе внимание, женщина кричала, чтобы все отвернулись и на неё никто не смотрел!
В Средние века европейская женщина должна была иметь маленький рот. Особенно ценились красавицы, у которых вообще не было рта.
Средневековым инквизиторам нравились небольшие сухонькие ведьмы, быстро сгорающие на костре.
На Руси с давних времён красивыми считались грубые и шершавые руки. Чтобы сделать их такими, женщины круглый год полоскали руки вместе с бельём в холодной воде.
В Монголии всегда считалось, что женщины, в принципе, все красивые. А в отдалённых селениях — тем более.
Идеалом красоты в предгорьях Тибета долгое время были низкорослые, мохноногие женщины Пржевальского.
У скандинавских женщин издревле ценился большой размер ноги, чтобы можно было экономить на лыжах.
Для Сальвадора Дали неоспоримыми преимуществами обладала женщина с большим числом выдвижных ящиков.
У народов Крайнего Севера красивой считалась каждая тёплая женщина. Чем выше температура у женщины, тем больше было у неё поклонников.
У тунгусов самыми красивыми считались женщины, видевшие падение Тунгусского метеорита, потому что у них были очень большие немигающие глаза.
В арабских странах идеалом считается женщина, у которой соотношение высоты одежды к её ширине – около двух с половиной к одному, и есть выразительные глаза.
В СССР стандарты женской красоты определял ГОСТ 3165–70 «Бабы в промышленности и сельском хозяйстве СССР».
В Османской империи красота женщин определялась их количеством. Чем больше женщин было у тебя в гареме, тем красивее считалась твоя вторая половина.
В современной Турции идеал женской красоты можно описать одним словом – «Наташа».
В Древней Туркмении и по сей день очень красивой считается женщина, у которой есть симпатичная коза.
В Антарктиде всегда ценились брюнетки с большим клювом. А ещё – блондинки с большой грудью, с вульгарным ртом и манерами. Про таких женщин полярники слушали охотнее всего.
Во всём современном мире очень ценятся женщины, имеющие фотографию Дженнифер Энистон на аватарке.
Дети всех стран считают красивыми всех добрых женщин-мороженщиц, независимо от сорта мороженого.
В Таиланде самыми красивыми женщинами считаются мужчины, считающие себя женщинами.
В США женщина считается красивой, пока в суде не доказано обратное.
- Опубликовано в №166 от 09.09.2021
Сюжет
"Красная бурда" в "ОГ"? Это смешно
Эта рубрика позволяет нашим изданиям партнёрствовать уже не один год. На радость читателям.