Президент РФ выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России

В пресс-службе Кремля отметили, что главу государства и главу МЧС связывали многие годы совместной работы. Фото: пресс-служба Кремля

8 сентября в Норильске погиб глава МЧС России Евгений Зиничев в возрасте 55 лет. Соболезнования родным и близким министра выразил Президент РФ Владимир Путин.

В пресс-службе Кремля отметили, что главу государства и главу МЧС связывали многие годы совместной работы. Известно, что в 2006—2015 годах Евгений Зиничев работал в личной охране Службы безопасности Президента России, сопровождая лидера страны и Председателя Правительства в рабочих поездках.

"Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева в связи с его трагической гибелью", - говорится на сайте Кремля.

О гибели главы МЧС сегодня сообщили в самом ведомстве. Предварительно известно, что Евгений Зиничев пытался спасти кинорежиссёра Александра Мельника, прибывшего в Норильск на учения для выбора места съёмок своего нового документального фильма, пишет ТАСС. Он поскользнулся и сорвался в воду. Министр, стоявший рядом с ним, рванул в воду и разбился о выступавший камень. Кинорежиссёр тоже скончался. Трагедия произошла на учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Они проходили 7 и 8 сентября с участием других стран.

Имя временно исполняющего обязанности министра по чрезвычайным ситуациям пока официально не называется. Первым замглавы МЧС является генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.