Парк Маяковского в Екатеринбурге перевёл аттракционы на осенний режим работы

Экстремальные аттракционы работают ежедневно с 10:00 до 22:00. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге установилась настоящая осенняя погода. Из-за этого аттракционы в ЦПКиО им. Маяковского изменили режим работы.

Такие аттракционы, как "Ананасовый вальс", "Паровозик из Ромашково", "Хвост дракона", "Рыбка Фани", "Юнга", "Колокольчик" и батуты "Кузнечик" и "Бубуку" не будут работать по понедельникам и вторникам, сообщается в группе парка во "Вконтакте".

Со среды по пятницу они будут работать с 11:00 до 19:00, в субботу и воскресенье - с 10:00 до 19:00.

Остальные развлекательные аппараты работают без выходных:

с понедельника по четверг - с 11:00 до 21:00,

с пятницы по воскресенье - с 10:00 до 22:00.

Отдельно уточняется, что экстремальные аттракционы работают ежедневно с 10:00 до 22:00.

Из-за погоды не работает городская ферма "Морковкино". Низкие температуры ночью не позволяют птицам и животным оставаться на улице, поэтому их перевезли в тёплые закрытые вольеры. Как сообщается, если погода позволит, то уголок с животными вновь откроют.