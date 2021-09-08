На выставке представлены около 20 работ, созданных автором на протяжении последних 30 лет. Рисунок Максима Смагина

Вчера в екатеринбургском Доме журналистов открылась выставка карикатур, посвящённая международному Дню солидарности журналистов (он отмечается как раз 8 сентября). Автор работ – карикатурист «Областной газеты» Максим Смагин.

На выставке представлены около 20 работ, созданных автором на протяжении последних 30 лет.

Максим Смагин родился в Челябинской области. Вся его жизнь так или иначе связана с журналистикой. Первая запись в трудовой книжке – литературный сотрудник районной газеты «За коммунизм». Затем был опыт работы корреспондентом, сотрудничество со многими городскими, областными и федеральными изданиями. Так что со спецификой профессии он знаком не понаслышке. К слову, этот год для автора юбилейный, художнику исполнилось 55 лет. Фото: Павел Ворожцов

– Вообще, мной было нарисовано гораздо больше картинок на тему журналистики, – говорит Максим. – Но объём выставочного пространства невелик, поэтому ограничились небольшим количеством работ. Хотелось бы, чтобы эта выставка стала первым, но не единственным совместным проектом с Домом журналистов.

Художник сетует, что в последнее время карикатура уходит – точнее её уводят. Самоцензура в большинстве изданий изгоняет сатиру с газетных полос.

– «Областная газета», в которой карикатура имеет место быть, – редкое исключение среди СМИ, – продолжает Максим. – Надеюсь, она останется в издании надолго.

Александр Левин, председатель Свердловского творческого союза журналистов, председатель Общественной палаты Свердловской области: – Сегодня у нас двойной праздник. Это была давнишняя мечта всех журналистов Свердловской области, чтобы в Екатеринбурге у них появился свой Дом. В 2013 году губернатор принял политическое решение - передать один их памятников архитектуры, охраняемый законом, под нужды Дома журналистов. Восстановление заняло почти два года. Мы специально готовились, чтобы открытие состоялось в Международный день солидарности журналистов. Шесть лет назад, в 2015 году, мы пригласили на открытие председателя Союза журналистов России Всеволода Богданова. За эти годы Дом журналистов стал хорошей доброй коммуникационной площадкой - это место встречи журналистов с разными людьми, губернатором, министрами, депутатами, артистами, музыкантами, учёными и гостями города. Это место встречи самих журналистов - для обычных рабочих вещей, проведения круглых столов, пресс-завтраков. Для журналистов дом открыт всегда. В России таких домов раз-два и обчёлся. Когда здесь был нынешний председатель Союза журналистов Владимир Соловьёв, он сказал что у нас один из лучших домов журналистов в стране.

Кстати Отметим, что для уральских журналистов 8 сентября – не только международный профессиональный праздник: именно 8 сентября 2015 года состоялось торжественное открытие свердловского Дома журналистов. Исторический особняк «Усадьба Павла Утякова» на улице Клары Цеткин, дом 1 передал в пользование медиасообществу глава региона.