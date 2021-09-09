Выставка карикатур «ОГ» в Доме журналистов, новые автобусы для Екатеринбурга и капитальный ремонт сетей в Колчедане — лучшее в номере за 9 сентября

Доброе утро, дорогие читатели!

В утреннем номере «Областной газеты» вы узнаете о самых важных событиях в Свердловской области. Вчера в екатеринбургском Доме журналистов открылась выставка карикатур, посвящённая международному Дню солидарности журналистов (он отмечается как раз 8 сентября). Автор работ – карикатурист «Областной газеты» Максим Смагин.

На улицы Екатеринбурга выйдут 60 новых автобусов: уральская столица получила новые низкопольные автобусы на газомоторном топливе. В конце сентября транспорт выйдет на три городских маршрута. Какие именно, вы узнаете в материале обозревателя «ОГ» Ирины Порозовой.

В Колчедане идёт масштабный капитальный ремонт сетей. Такой картины местные сельчане не видели много лет. Улицы перекопаны, у траншей снуют экскаваторы, суетятся рабочие. Вдоль обочин – ржавые куски чугунных труб и тут же смотанные в клубки, новые полиэтиленовые трубы – разной толщины и диаметра. Из домов высыпали ребятишки, бабульки в платочках – местные жители радуются предстоящими переменами.

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