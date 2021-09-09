В Тавде скончалась заболевшая коронавирусом замглавы по соцвопросам

В администрации Людмила Склярова работала с 2017 года. Фото: с сайта администрации Тавдинского ГО

Администрация Тавдинского ГО сообщила о смерти заместителя главы города по социальным вопросам Людмилы Скляровой. Её не стало 8 сентября. Она заразилась коронавирусом и скоропостижно скончалась в возрасте 64-х лет.

Соболезнования родным и близким выразили глава Тавды Валентин Миронов, председатель местной гордумы Дмитрий Нохрин и бывший мэр города, а ныне советник губернатора Свердловской области Виктор Лачимов. Бывший глава сообщил, что Людмила Склярова скончалась после заражения COVID-19. Она не успела привиться от коронавируса по медицинским показаниям, у неё были разные медотводы.

"За годы её трудовой деятельности, при её непосредственном участии произошли значительные изменения в социальной сфере Тавдинского городского округа. Благодаря её опыту, знаниям, целеустремленности, высоким морально-этическим принципам Людмила Георгиевна пользовалась у тавдинцев и коллег заслуженным авторитетом и уважением. Она всегда протягивала руку помощи, поддерживала не только словом, но и – делом. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Людмилу Георгиевну. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах навсегда", - написал на своей странице в соцсетях бывший глава Тавдинского ГО, который и назначил её на пост замглавы в 2017 году.

Людмила Склярова родилась 28 октября 1956 года в Тавде. Окончила Свердловский пединститут по специальности "Физика". С 1993 по 2007 год работала директором школы № 11. Затем стала директором Тавдинского детского дома. В 2016 году он был закрыт и по её предложению на базе учреждения открылся оздоровительный лагерь "Родничок". На протяжении 21 года Людмила Склярова являлась депутатом Думы Тавдинского городского округа.

С 2017 года в администрации Тавды она осуществляла контроль за деятельностью учреждений здравоохранения, образования, культуры и молодёжной политики. Она налаживала связи с Русским географическим обществом, побратимские связи с городами Казахстана и Белоруссии в целях развития сферы туризма в округе.