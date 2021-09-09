Евгению Зиничеву присвоено звание Героя России посмертно

Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Норильске, спасая упавшего в воду человека. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал Указ "О присвоении звания Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Е.Н.". Звание погибшему 8 сентября главе МЧС Евгению Зиничеву присвоено посмертно.

"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)", - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Кремля.

Накануне Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки супруге и сыну Евгения Зиничева. Глава государства назвал гибель главы МЧС "невосполнимой личной утратой".

"Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата. Нас связывали долгие годы совместной работы. И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой, самой сложной ситуации – как на надёжного, верного друга и профессионала высочайшего уровня. Он посвятил себя служению Отечеству, людям. И, спасая человеческую жизнь, без колебаний пошёл на риск, погиб, до конца исполняя свой долг", - говорится в телерамме Президента РФ.

Прощание с Евгением Зиничевым пройдёт 10 сентября в Москве в здании МЧС на улице Ватутина. Похоронят его в тот же день в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Напомним, что 8 сентября МЧС России сообщило о гибели главы ведомства Евгения Зиничева. Ему было 55 лет. Он погиб, спасая человека. Трагедия произошла в Норильске. Подробности рассказала в своём телеграм-канале главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян: "Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно - никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень". Позднее стало известно, что в воду упал и скончался кинорежиссёр Алексей Мельник. По данным СМИ, он прибыл в Норильск, чтобы выбрать место съёмок своего будущего документального фильма, посвящённого развитию Арктики и Северного морского пути. Известно, что 7–8 сентября в Арктической зоне проходили учения МЧС России.

Справка "ОГ" Звание Героя Российской Федерации и знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда» – Президент России Борис Ельцин учредил 20 марта 1992 года. Звание и медаль являются высшими в наградной системе нашей страны и вручаются за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.