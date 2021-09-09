Владимир Путин назвал города, которым присвоят звание "Город трудовой доблести"

Владимир Путин объявил города, которым будет присвоено почётное звание "Город трудовой доблести". Фото: пресс-служба Кремля.

На заседании Российского организационного комитета "Победа" Президент России Владимир Путин объявил города, которым будет присвоено почётное звание "Город трудовой доблести". Всего в список на присвоение звания попали 12 городов, среди которых свердловских не оказалось.

Результаты рассмотрения заявок от городов главе государства представили Президент РАН Александр Сергеев и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Звание "Город трудовой доблести" присвоено следующим городам: Кемерово, Дзержинск, Сызрань, Лысьва, Ступино, Воркута, Алдан, Мончегорск, Кострома, Бологое, Чита, Оха.

"Указ будет подписан в ближайшее время. Список "Городов трудовой доблести" мы будем пополнять", - заявил Президент.

Отметим, что 25 мая губернатор Свердловской области поддержал предложение о присвоении звания "Город трудовой доблести" Серову, Первоуральску и Ирбиту, подписав постановления. В конце июля соответствующие заявки также поддержали депутаты свердловского Заксобрания.

Помимо обозначенных городов, в областной парламент были представлены пакеты документов ещё от шести муниципалитетов: Среднеуральск, Берёзовский, Алапаевск, Кировград, Тавда и Верхняя Пышма.

Почётное звание "Город трудовой доблести" присваивается российским городам, которые внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Рассмотрением заявок занимается федеральный оргкомитет "Победа", итоговое же решение принимает Президент РФ. В городе, признанном "Городом трудовой доблести", устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа Президента РФ о присвоении звания. Первыми уральскими городами, получившими почётное звание, в прошлом году стали Екатеринбург и Нижний Тагил. Весной этого года соответствующее звание получил Каменск-Уральский.

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