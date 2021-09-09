Кто вернёт памятную доску Леониду Брежневу в уральскую столицу?

Внешний вид дома по ул. 8 Марта, 34 практически не изменился с тех пор, как там работал Леонид Брежнев. Фото: Государственный архив Свердловской области

В середине лета в «Областной газете» вышел материал, посвящённый увековечиванию памяти Леонида Ильича Брежнева в столице Среднего Урала, где он работал в 1930 году в доме на улице 8 Марта, 34 (см. заметку «В Екатеринбурге могут восстановить памятную доску Леониду Брежневу» в № 132 от 23.07.2021). Речь в публикации шла о возвращении мемориальной доски генеральному секретарю ЦК КПСС, которая висела на здании в 1982–1999 годах. В управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области рассмотрели это предложение и сообщили, что доска может быть размещена, но с соблюдением ряда условий.

Здание на ул. 8 Марта, 34, известное среди краеведов как дом мещанки А.С. Калашниковой, является объектом культурного наследия регионального значения. Поэтому установка на нём каких-либо досок или табличек – процесс длительный и непростой. В ответе на запрос «ОГ» начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия (УГОКН) Свердловской области Евгений Рябинин отметил, что памятная плита Леониду Брежневу не является информацией, подлежащей обязательному размещению согласно Федеральному закону от 25 июня 2002 года №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ». Вместе с тем её можно вернуть – было бы желание.

Для этого любому гражданину или инициативной группе следует обратиться в региональное УГОКН. Заявители должны представить в ведомство эскизный проект доски с указанием места установки на фасаде здания, её габариты, материал изготовления и способ крепления. Однако это ещё не всё: необходимо получить согласие собственника либо иного законного владельца объекта культурного наследия, а также администрации Екатеринбурга.

Собственником дома по ул. 8 Марта, 34 является как раз администрация города: в здании находится МКУ «Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия». Ранее в разговоре с «ОГ» начальник финансово-юридического отдела этого учреждения Анна Романова высказала мнение, что мемориальную доску можно восстановить, если на это даст добро УГОКН Свердловской области. Как видим, оно не против. Дело за малым – с этой инициативой выступил наш постоянный читатель Евгений Смородяков. Вряд ли ему удастся в одиночку разработать эскиз памятной плиты и найти на неё деньги: на разработку документации и изготовление таблички из мрамора, по самым скромным подсчётам, потребуется не менее 30 тысяч рублей. Но если на эту идею откликнутся те, кому дорого советское прошлое, то доска Брежневу может снова украсить город.

– Увековечивание памяти об известных исторических деятелях, живших или работавших в Екатеринбурге, – хорошее начинание. Но в этом вопросе нужно соблюдать баланс: не всем жителям города нравятся Брежнев и его эпоха, – говорит краевед Евгений Бурденков. – Мемориальная плита на доме, где он работал, была бы к месту. Но если вслед за ней начнётся возрождение других памятников советской эпохи (в том числе остальным вождям СССР), которые в 90-е годы были разрушены, то это может вызвать негативную реакцию у общественности. Поэтому главное здесь – не подменять историю политикой.