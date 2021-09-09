Как выживают народные промыслы: мастер из Сухого Лога рассказывает о сегодняшнем дне ремесленников

Николай Колодкин не любит пафоса и называет себя не художником, а ремесленником Фото: Павел Ворожцов

Этим летом в Екатеринбургском музейном центре народного творчества «Гамаюн» проходила персональная выставка мастера народных художественных промыслов из Сухого Лога Николая Колодкина. Многим жителям Свердловской области этот сухоложский умелец давно известен по ярмаркам и выставкам, где он показывает и продаёт свои поделки – керамические свистульки, которые сам мастер называет сухоложскими свистухами. Но в этом году из-за пандемии свистухи практически не покупаются и не приносят дохода – типичная ситуация для мастеров народных промыслов в наши дни.

Ковидом по ремёслам

– Сейчас работаю в стол. Ярмарок в этом году практически нет, поэтому ничего не продаётся, – поделился нерадостными новостями Николай Колодкин. – Нынче вот Ирбитскую ярмарку проморгал, потому что обязан был участвовать в нашем городском празднике. Так случилось, что несколько лет назад время проведения Ирбитской ярмарки перенесли на две недели вперёд и она стала проходить одновременно с Днём города Сухого Лога.

Единственным удачным на продажи в этом году для сухоложского мастера стал недавний праздник Яблочного Спаса в Нижней Синячихе, где у посетителей при входе на ярмарку проверяли лишь температуру, что никак не портило людям настроения и не сказывалось на посещаемости мероприятия. А вот совершенно провальным для себя Николай Перфильевич считает участие во Всероссийском дне поля, что с помпой прошёл в середине августа в селе Кадниково, – по соседству с комбайнами там выделили место и для мастеров народных промыслов. Может, оттого, что вход на выставку был только по сертификатам о вакцинации и результатам ПЦР-тестов на коронавирус, или потому, что посетителей интересовали вещи более серьёзные, чем свистухи, но те популярностью там не пользовались.

– Хорошо мне – вся продукция помещается в одной сумке, не нужен автомобиль, добираюсь до ярмарок общественным транспортом, – говорит Николай Колодкин. – Хуже тем, у кого изделия более крупные и тяжёлые – они потратились на перевозку и ничего не заработали.

Получается, что дело, которому мастер посвятил 30 лет, нынче его не кормит. Выручают лишь пенсия и подработка в городской художественной школе, где Николай Колодкин учит лепке из пластилина малышей из подготовительной группы.

– Мне и этого хватает. Я счастлив и доволен, потому что занимаюсь тем, что приносит удовольствие и мне, и людям, – не унывает мой собеседник.

Идею дало детство

То, что мастерит Николай Колодкин, язык не поворачивается назвать свистульками. Откуда столько выдумки! Рядом с обычными, сделанными в виде классических птах, красуются свистульки в образах мультяшных или сказочных героев, подводных лодок и самолётов. Последним мастер придумал даже своё название – свистолётики. Рассчитаны они, конечно, на мальчишек. А вот их родителям понравятся более изысканные изделия, расписанные мастерицами тагильского подносного промысла: в тяжёлую для ремесленников годину мастера народного художественного промысла нашли возможность кооперироваться, и это тоже помогает.

Заняться изготовлением свистулек Николая Колодкина сподвигло желание увлечь детей интересным делом. В начале 90-х годов прошлого века он преподавал в Сухоложской художественной школе керамику. Лепить чашки и горшочки детям было скучно, и мастер предложил им попробовать лепить свистульки. Тем более, что уже в те годы глиняные свистульки стали редкостью.

– Идея пришла с детва. После войны, а жили мы в Чебаркульском районе Челябинской области, по сёлам ездили заготовители вторсырья – мы их реможниками называли, – рассказывает Николай Перфильевич. – Отдавали им старьё, кости, а они нам взамен – грубые, шероховатые глиняные свистушки.

Хотел увлечь детей, а увлёкся сам, и вот уже 30 лет мастерит свои свистухи. Придумал даже свой музыкальный инструмент – сухоложский щельник. Если в обычной свистухе два отверстия, то в нём – пять, при желании можно сыграть мелодию.

– Рождение свиста – обыкновенная физика: когда разряд молнии рассекает молекулы воздуха, получается гром. А здесь клин, пищик – он рассекает молекулы выдуваемого вами воздуха и получается свист. Тональность можно менять в зависимости от внутреннего объёма свистухи: чем меньше объём, тем выше тональность, – поясняет мастер.

Но даже сейчас, несмотря на то, что изделия народных промыслов плохо продаются, Николай Колодкин не сидит без дела.

– Стал вот расписывать более богатой палитрой свои старые работы, решил вдохнуть в них новую жизнь, – говорит он.

Наряду с традиционными птичками-свистульками мастер наделил способностью издавать свист даже детские самолётики Фото: Павел Ворожцов