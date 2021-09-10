Ущерб уральской фауне от лесных пожаров, премьера в Свердловском театре драмы и проблемный мост в Нижнем Тагиле – лучшее в номере за 10 сентября

Доброе утро, дорогие читатели!

В свежем номере «Областной газеты» вы узнаете о самых важных событиях из жизни Среднего Урала. С мая на территории Свердловской области произошло более тысячи лесных пожаров. Уже подсчитаны суммы ущерба от потери древесины на местах возгораний, но не учтён другой аспект этой проблемы – состояние животного мира после чрезвычайных ситуаций. Журналист «Облгазеты» вместе с экологами и учёными выяснил, как звери и птицы переживают пожары и кто из представителей уральской фауны может пострадать больше всего.

В Свердловском театре драмы сегодня интересная премьера – спектакль «Магнит», жанр которого определён как «история в десяти песнях». Это четвёртая постановка начинающего пока ещё режиссёра, а по основному роду деятельности директора театра Алексея Бадаева. Предпоказ состоялся ещё в начале июля, в конце прошлого театрального сезона, а полноценной премьеры пришлось ждать более двух месяцев.

С конца весны в Нижнем Тагиле идёт реконструкция моста на улице Циолковского по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Первоначально открыть его для проезда планировалось в ноябре. Однако позднее подрядчики пообещали ускориться и сдать путепровод 10 сентября. Этот день наступил, но выяснилось, что объект не готов и будет сдан не раньше конца октября.

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