Ростуризм досрочно закрыл программу туристического кешбэка

Отдохнувшим по данной программе россиянам вернулось 6,7 миллиарда рублей. Фото: Павел Ворожцов

Ростуризм досрочно завершил программу туристического кешбэка. Ею успели воспользовались более 1,6 миллиона россиян, приобретя туры на общую сумму в 34 миллиарда рублей.

Как сообщили в Ростуризме, размер кешбэка, который получили отдохнувшие по данной программе россияне, составил 6,7 миллиарда рублей. В федеральном агентстве сообщили, что продажи туров и проживания в отелях с кешбэком на текущий год завершились в ночь на пятницу, 10 сентября.

Напомним, 16 июня Ростуризм запустил новый осенний этап (четвёртый по счёту) программы, который был рассчитан до 31 августа. Как писала «Областная газета», позднее он был продлён до 14 сентября. Причиной продления стало то, что из 6,7 миллирада рублей, выделенных Правительством РФ на реализацию программы, оставалось ещё 400 миллионов рублей. Те, кто успел приобрести туры по программе, отправятся в поездку в период с 1 октября по 24 декабря.

Наиболее популярными на завершающем этапе программы кешбэка стали поездки в Краснодарский край, на Ставрополье и в Крым. Кроме того, спросом пользовались оздоровительные туры на Алтай и в Тюмень, культурно-познавательные туры в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару.