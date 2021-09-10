Телевизионное агентство Урала нашло финансирование и продолжит работать

Руководство ТАУ нашло несколько источников финансирования. Фото: логотип Телевизионного агентства Урала.

Директор Телевизионного агентства Урала (ТАУ), ведущий новостной программы "Девять с половиной" объявил, что агентство продолжит свою работу. Руководство нашло несколько источников финансирования.

"Чудо! Новости "Девять с половиной" НЕ закрываются!", - написал директор ТАУ на своей странице в Facebook.

При этом, кто именно будет финансировать ТАУ, директор не сказал. По его словам, эти люди попросили остаться не названными.

"Нашли два источника, который, я надеюсь, долгое время нас будут поддерживать. Один источник достаточно очевиден. Другой - это что-то на уровне надежды, что в последний момент прилетят инопланетяне и нас спасут. Может даже ещё более фантастический. Один - местные, другой - московские. Но я пока не готов назвать их, потому что они против", - объяснил ведущий программы "Девять с половиной" на YouTube-канале ТАУ.

Напомним, 13 августа директор Телевизионного агентства Урала объявил о закрытии из-за нехватки средств. По его словам, пандемия коронавируса добила агентство окончательно. Руководство ТАУ пыталось просить федеральные субсидии на поддержку электронных средств массовой информации, однако государство отказало, сославшись на то, что Телевизионное Агентство Урала является информационным агентством, которые не попадают под категорию электронных СМИ.

1 сентября 2021 года ТАУ отметило своё 27-летие.