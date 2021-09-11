Психиатра из Ревды и начальника отдела аудита “Уральских авиалиний” наградили знаками отличия Свердловской области

Глава Среднего Урала подписал указы о награждении двух свердловчан знаком отличия “За заслуги перед Свердловской областью” III степени. Ими стали врач-психиатр Ревдинской городской больницы и начальник отдела аудита авиакомпании “Уральские авиалинии”.
Согласно указу 530-УГ, заведующий психиатрическим отделением - врач-психиатр Ревдинской городской больницы Василий Серебренников удостоился знака отличия “за особые заслуги в сфере здравоохранения”.
В другом указе под номером 531-УГ говорится, что начальник отдела аудита ОАО “Авиакомпания “Уральские авиалинии” Александр Литвинов награждается знаком отличия “за особые заслуги в сфере социально-экономического развития Свердловской области”.
Оба документа опубликованы в номере “Областной газеты” за 11 сентября.