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11 сентября 2021, 17:46

Психиатра из Ревды и начальника отдела аудита “Уральских авиалиний” наградили знаками отличия Свердловской области

Герб Свердловской области

Глава Среднего Урала подписал указы о награждении двух свердловчан знаком отличия “За заслуги перед Свердловской областью” III степени. Фото: Галина Соловьёва.

Глава Среднего Урала подписал указы о награждении двух свердловчан знаком отличия “За заслуги перед Свердловской областью” III степени. Ими стали врач-психиатр Ревдинской городской больницы и начальник отдела аудита авиакомпании “Уральские авиалинии”.

Согласно указу 530-УГ, заведующий психиатрическим отделением - врач-психиатр Ревдинской городской больницы Василий Серебренников удостоился знака отличия “за особые заслуги в сфере здравоохранения”.

В другом указе под номером 531-УГ говорится, что начальник отдела аудита ОАО “Авиакомпания “Уральские авиалинии” Александр Литвинов награждается знаком отличия “за особые заслуги в сфере социально-экономического развития Свердловской области”.

Оба документа опубликованы в номере “Областной газеты” за 11 сентября.

Областная газета Свердловской области

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