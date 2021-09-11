Владимир Путин вручил госнаграды призёрам Олимпиады в Токио

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды членам олимпийской сборной России — победителям Игр в Токио. Кроме того, все призёры Олимпиады получили в подарок иномарки.
Особую гордость жители Среднего Урала испытывают за свердловчанина Давида Белявского, который завоевал золото в соревнованиях по спортивной гимнастике. Он стал единственным представителем Свердловской области, кто удостоился высшей награды Игр в Токио. Из рук главы государства он получил орден Дружбы. Как сообщает пресс-служба Кремля, награды также получили:
- Виталина Бацарашкина (спортивная стрельба),
- Евгений Рылов (плавание),
- София Позднякова (фехтование),
- Светалана Ромашина (синхронное плавание),
- Денис Аблязин (спортивная гимнастика),
- Софья Великая (Фехтование),
- Инна Дериглазова (фехтование),
- Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика),
- Никита Нагорный (спортивная гимнастика),
- Лариса Коробейникова (фехтование),
- Лилия Ахаимова (спортивная гимнастика),
- Альберт Батыргазиев (бокс),
- Мария Голядкина (синхронное плавание),
- Артур Далоян (спортивная гимнастика),
- Аделина Загидуллина (фехтование),
- Муса Евлоев (греко-римская борьба),
- Полина Комар (синхронное плавание),
- Владислав Ларин (тхэквондо),
- Виктория Листунова (спортивная гимнастика),
- Марта Мартьянова (фехтование),
- Ольга Никитина (фехтование),
- Александра Пацкевич (синхронное плавание),
- Абдулрашид Садулаев (вольная борьба),
- Заурбек Сидаков (вольная борьба),
- Завур Угуев (вольная борьба),
- Владислава Уразова (спортивная гимнастика),
- Максим Храмцов (тхэквондо),
- Влада Чигирева (синхронное плавание),
- Алла Шишкина (синхронное плавание),
- Мария Шурочкина (синхронное плавание),
- Дина Аверина (художественная гимнастика).
Помимо этого, награды получили почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Смирнов Виталий Георгиевич, тренеры Лилия Казакова и Ольга Петровичева.
Как рассказал исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев, золотые медалисты Олимпиады также получат автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые - BMW X3 различных комплектаций, передаёт ТАСС.
Напомним, на Олимпиаде в Токио российские спортсмены заняли четвертое место в медальном зачёте, завоевав 71 награду (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медалей). Как писала «Областная газета», указ о присуждении государственных наград россиянам, ставшим призёрами Олимпиады в Токио, Президент России Владимир Путин подписал 11 августа.
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Летние Олимпийские игры в Токио
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