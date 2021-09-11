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11 сентября 2021, 17:49

Владимир Путин вручил госнаграды призёрам Олимпиады в Токио

Владимир Путин

Награды получили более 30 спортсменов, тренеры и почётный президент ОКР. Фото: скриншот видео пресс-службы Кремля

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды членам олимпийской сборной России — победителям Игр в Токио. Кроме того, все призёры Олимпиады получили в подарок иномарки.

Особую гордость жители Среднего Урала испытывают за свердловчанина Давида Белявского, который завоевал золото в соревнованиях по спортивной гимнастике. Он стал единственным представителем Свердловской области, кто удостоился высшей награды Игр в Токио. Из рук главы государства он получил орден Дружбы. Как сообщает пресс-служба Кремля, награды также получили:

  • Виталина Бацарашкина (спортивная стрельба),
  • Евгений Рылов (плавание),
  • София Позднякова (фехтование),
  • Светалана Ромашина (синхронное плавание),
  • Денис Аблязин (спортивная гимнастика),
  • Софья Великая (Фехтование),
  • Инна Дериглазова (фехтование),
  • Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика),
  • Никита Нагорный (спортивная гимнастика),
  • Лариса Коробейникова (фехтование),
  • Лилия Ахаимова (спортивная гимнастика),
  • Альберт Батыргазиев (бокс),
  • Мария Голядкина (синхронное плавание),
  • Артур Далоян (спортивная гимнастика),
  • Аделина Загидуллина (фехтование),
  • Муса Евлоев (греко-римская борьба),
  • Полина Комар (синхронное плавание),
  • Владислав Ларин (тхэквондо),
  • Виктория Листунова (спортивная гимнастика),
  • Марта Мартьянова (фехтование),
  • Ольга Никитина (фехтование),
  • Александра Пацкевич (синхронное плавание),
  • Абдулрашид Садулаев (вольная борьба),
  • Заурбек Сидаков (вольная борьба),
  • Завур Угуев (вольная борьба),
  • Владислава Уразова (спортивная гимнастика),
  • Максим Храмцов (тхэквондо),
  • Влада Чигирева (синхронное плавание),
  • Алла Шишкина (синхронное плавание),
  • Мария Шурочкина (синхронное плавание),
  • Дина Аверина (художественная гимнастика).

Помимо этого, награды получили почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Смирнов Виталий Георгиевич, тренеры Лилия Казакова и Ольга Петровичева.

Как рассказал исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев, золотые медалисты Олимпиады также получат автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые - BMW X3 различных комплектаций, передаёт ТАСС.

Напомним, на Олимпиаде в Токио российские спортсмены заняли четвертое место в медальном зачёте, завоевав 71 награду (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медалей). Как писала «Областная газета», указ о присуждении государственных наград россиянам, ставшим призёрами Олимпиады в Токио, Президент России Владимир Путин подписал 11 августа.

Сюжет

Летние Олимпийские игры в Токио
Следим за свердловскими спортсменами на XXXII летней Олимпиаде в Японии.

Областная газета Свердловской области

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