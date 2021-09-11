Владимир Путин вручил госнаграды призёрам Олимпиады в Токио

Награды получили более 30 спортсменов, тренеры и почётный президент ОКР. Фото: скриншот видео пресс-службы Кремля

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды членам олимпийской сборной России — победителям Игр в Токио. Кроме того, все призёры Олимпиады получили в подарок иномарки.

Особую гордость жители Среднего Урала испытывают за свердловчанина Давида Белявского, который завоевал золото в соревнованиях по спортивной гимнастике. Он стал единственным представителем Свердловской области, кто удостоился высшей награды Игр в Токио. Из рук главы государства он получил орден Дружбы. Как сообщает пресс-служба Кремля, награды также получили:

Виталина Бацарашкина (спортивная стрельба),

Евгений Рылов (плавание),

София Позднякова (фехтование),

Светалана Ромашина (синхронное плавание),

Денис Аблязин (спортивная гимнастика),

Софья Великая (Фехтование),

Инна Дериглазова (фехтование),

Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика),

Никита Нагорный (спортивная гимнастика),

Лариса Коробейникова (фехтование),

Лилия Ахаимова (спортивная гимнастика),

Альберт Батыргазиев (бокс),

Мария Голядкина (синхронное плавание),

Артур Далоян (спортивная гимнастика),

Аделина Загидуллина (фехтование),

Муса Евлоев (греко-римская борьба),

Полина Комар (синхронное плавание),

Владислав Ларин (тхэквондо),

Виктория Листунова (спортивная гимнастика),

Марта Мартьянова (фехтование),

Ольга Никитина (фехтование),

Александра Пацкевич (синхронное плавание),

Абдулрашид Садулаев (вольная борьба),

Заурбек Сидаков (вольная борьба),

Завур Угуев (вольная борьба),

Владислава Уразова (спортивная гимнастика),

Максим Храмцов (тхэквондо),

Влада Чигирева (синхронное плавание),

Алла Шишкина (синхронное плавание),

Мария Шурочкина (синхронное плавание),

Дина Аверина (художественная гимнастика).

Помимо этого, награды получили почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Смирнов Виталий Георгиевич, тренеры Лилия Казакова и Ольга Петровичева.

Как рассказал исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев, золотые медалисты Олимпиады также получат автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые - BMW X3 различных комплектаций, передаёт ТАСС.

Напомним, на Олимпиаде в Токио российские спортсмены заняли четвертое место в медальном зачёте, завоевав 71 награду (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медалей). Как писала «Областная газета», указ о присуждении государственных наград россиянам, ставшим призёрами Олимпиады в Токио, Президент России Владимир Путин подписал 11 августа.