«Областная газета» собрала документы, опровергающие заявление РКН о непричастности к блокировке сайта

Подтверждающие документы будут опубликованы. Фото: Павел Ворожцов/Геннадий Богатырёв

Роскомнадзор заявил СМИ о непричастности к блокировке сайта «Областной газеты». Ресурс не работал с вечера 10 сентября до 14:41 11 сентября. Доступ был восстановлен после того, как сайт был исключён из реестра запрещённых.

Руководитель управления РКН по УрФО Александр Ермаков сообщил, в том числе федеральным СМИ, что ведомство не имеет отношения к блокировке сайта «Облгазеты». Между тем, у редакции есть документальные подтверждения обратного.

«Роскомнадзор врёт в СМИ, что не имеет отношения к блокировке сайта OBLGAZETA.RU. Редакцией «Областной газеты» собраны документы, подтверждающие прямые распоряжения ведомства. После обработки всех документов они будут опубликованы», - написал главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин в Facebook.

Уведомление от Роскомнадзора об исключении сайта из списка запрещённых пришло уже в то время, когда читатели не имели доступа к ресурсу. Из прямой цитаты Александра Ермакова СМИ следует, что «данный сайт не содержится в выгрузке запрещённых ресурсов», что соответствовало действительности на момент его комментария — сайт действительно был исключён, а доступ к нему открыт, о чём и говорится в полученном редакцией «Областной газеты» письме.

Напомним, сайт «Областной газеты» заработал спустя почти сутки после блокировки. По словам главного редактора «ОГ» Дмитрия Полянина, снятие блока произошло благодаря мощнейшему общественному резонансу, действиям председателя Общественной палаты Свердловской области Александра Левина и почти молниеносной реакции московских коллег.

Он призвал найти виновных в блокировке должностных лиц и потребовал привлечь их к ответственности. «Безымянные должностные лица должны быть установлены, а их действия могут быть квалифицированы по ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование ЗАКОННОЙ профессиональной деятельности журналистов»)», - написал в Facebook Дмитрий Полянин.

Публикация, о внесении которой в реестр запрещённых пришло уведомление от Роскомнадзора - юмореска «Красной бурды» «Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли» от 09.11.2017 года, - уже несколько раз становилась предметом судебных разбирательств. В действительности она иронизирует над взяточниками и коррупционерами, через нелепость, абсурдность и преувеличения высмеивая эти явления. Все процессы были выиграны редакцией «Областной газеты».

О том, как шли судебные разбирательства по поводу опубликованной в «Областной газете» сатиры, можно ознакомиться в материале «Реабилитация «Красной бурды». Как писала «Облгазета», дело закончилось тем, что в декабре 2019 года прокуратура Краснодарского края отказалась от своих требований в суде признать юмореску о даче взяток с сайта «Областной газеты» запрещённой информацией. В связи с этим «Красная бурда» и «ОГ» были полностью реабилитированы.