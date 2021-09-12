В Сысерти стартует ежегодная массовая прогулка "Бажовская верста"

Желающие принять участие в мероприятии могут выбрать маршруты от 6 до 32 км Фото: Галина Соловьёва.

Ежегодная массовая прогулка "Бажовская верста" стартует в Сысерти с 9:00 до 11:00. Желающие принять участие в мероприятии могут выбрать маршруты от 6 до 32 км – по территории природного парка "Бажовские места" или по историческому центру города.

Самый маленький маршрут в 6 км, подготовленный для школьников, начинается у сысертской плотины по адресу ул. Быкова, 51. Остальные маршруты – 12, 19 и 32 км – начинаются на плотине посёлка Верхняя Сысерть. Там же будет располагаться основной стартовый городок.

Также в Верхней Сысерти с 13:00 будет проводиться концерт, мастер-классы по приготовлению уральских пельменей, в котором примет участие глава городского округа Дмитрий Нисковских, презентации проектов городского развития и полезные лекции. В 16:00 будет дан старт проекту благоустройства набережной Сысерти, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Мероприятия завершатся в 19:00.

Отметим, что в прошлом году в прогулке "Бажовская верста" приняли участие 3,7 тыс. человек.