Владимир Путин открыл мемориал "Князь Александр Невский с дружиной"

Открытие мемориала на берегу Чудского озера стало одним из ключевых событий празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин посетил Псковскую область для участия в торжественной церемонии открытия мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной". Открытие мемориала на берегу Чудского озера стало одним из ключевых событий празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского.

На открытии кроме главы государства присутствовали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, митрополит Псковский и Порховский Тихон, а также губернатор Псковской области.

На открытии мемориала Владимир Путин отметил, что именно на Чудском озере Александр Невский разбил иноземных захватчиков, отстояв Новгород и Псков, а значит, и всю Русь.

"Масштаб личности Александра Невского поистине грандиозный, а его жизненный путь сложный и многотрудный. Это был путь выбора, который он всегда делал в интересах сохранения самобытности и духовных основ русского народа, во имя родной Руси, во имя будущего нашего государства", – передаёт слова главы государства пресс-служба Кремля.

Основа мемориального комплекса представляет собой скульптурную композицию, изображающую фигуры князя Александра Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Вес скульптуры составляет 50 тонн. Тыльная часть композиции сделана из мозаичного фриза.