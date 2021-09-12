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Общество
12 сентября 2021, 11:10

В Екатеринбурге скончалась бывшая телеведущая ОТВ Анастасия Анисимова

Анастасия Анисимова

Она работала на Областном телевидении с 2001 года. Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ОТВ.

В уральской столице после продолжительной болезни скончалась бывшая телеведущая ОТВ, журналистка Анастасия Анисимова. Она работала на "Областном телевидении" с 2001 года.

Большинство свердловчан знает Анастасию Анисимову именно как лицо "Областного телевидения", где она вела такие передачи как "Территория права", "Кабинет министров" и "Четвёртая власть". На ОТВ она пришла работать в 2001 году и проделала путь от корреспондента до редактора, а затем и телеведущей.

В 2015 году Анастасия Анисимова заняла должность главы отдела по связям с общественностью в "Облкоммунэнерго". С 2019 года она отвечала за взаимодействие со средствами массовой информации в избиркоме Свердловской области. В 2021 году Анастасия Анисимова работала в департаменте информполитики региона на должности заместителя директора.

"Настя была настоящим высококлассным профессионалом. Талантливая, всегда полная энергии, сил, любви к жизни и к своему делу, обладающая уникальными знаниями и острым умом. Коллектив выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям Анастасии. И всему медиасообществу, которое понесло невосполнимую утрату", - сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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