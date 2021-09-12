Кабмин РФ расширил Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства

Федерально-научную программу пополнили четыре новых направления. Фото: Алексей Кунилов.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства до 2025 года. Её пополнили четыре новых направления.

Согласно информации на сайте кабмина, в программу вошли следующие направления:

"Развитие селекции и семеноводства масличных культур";

"Развитие виноградарства, включая питомниководство";

"Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных";

"Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота мясных пород".

На выполнение обозначенных подпрограмм кабмин также выделил гранты в форме субсидий из федерального бюджета. На развитие кормов и кормовых добавок с 2022 по 2025 годы направят 2,8 млрд рублей, на семеноводство маслиничных культур – 1,22 млрд рублей, на улучшение генетического потенциала скота – 1,53 млрд рублей, и на развитие виноградарства – 286 млн рублей.

Это решение позволит укрепить российский агропромышленный комплекс и достичь целей, связанных с обеспечением продовольственной безопасности.

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