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12 сентября 2021, 12:22

Кабмин РФ расширил Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства

Уборка урожая

Федерально-научную программу пополнили четыре новых направления. Фото: Алексей Кунилов.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства до 2025 года. Её пополнили четыре новых направления.

Согласно информации на сайте кабмина, в программу вошли следующие направления:

  • "Развитие селекции и семеноводства масличных культур";
  • "Развитие виноградарства, включая питомниководство";
  • "Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных";
  • "Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота мясных пород".

На выполнение обозначенных подпрограмм кабмин также выделил гранты в форме субсидий из федерального бюджета. На развитие кормов и кормовых добавок с 2022 по 2025 годы направят 2,8 млрд рублей, на семеноводство маслиничных культур – 1,22 млрд рублей, на улучшение генетического потенциала скота – 1,53 млрд рублей, и на развитие виноградарства – 286 млн рублей.

Это решение позволит укрепить российский агропромышленный комплекс и достичь целей, связанных с обеспечением продовольственной безопасности.

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Областная газета Свердловской области

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