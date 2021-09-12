Сбербанк обратится в суд с заявлением о банкротстве "Полевской фермы"

Предприятие является одной из крупнейших ферм на Среднем Урале. Фото: Павел Ворожцов.

ПАО Сбербанк заявило о намерении подать в суд заявление о банкротстве ООО "Полевская ферма". Предприятие является одной из крупнейших ферм на Среднем Урале.

Сообщение о намерении подать заявление о банкротстве опубликовано на сайте Единого Федерального реестра сведений юрлиц.

"В соответствии с п. 2.1 ст. 7 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" Публичное акционерное общество "Сбербанк России" уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) Общества с ограниченной ответственностью "Полевская ферма", – говорится в сообщении.

Как сообщает издание "Коммерсантъ", в прошлом году выручка фермы составила почти 45 млн рублей, из которых чистая прибыль составляет порядка 11 млн рублей. Основные средства предприятия составляют 3,4 млн рублей, запасы на конец 2020 года – 19,3 млн рублей при дебиторской задолженности в 27,5 млн рублей. При этом на конец 2020 года у "Полевской фермы" была высокая краткосрочная кредиторская задолженность – 39,7 млн руб.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что ещё с 31 августа сотрудники Сысертского хлебокомбината начали обращаться с вопросами о перспективах своего трудоустройства в местный центр занятости. Между тем, следственное управление СКР по Свердловской области организовало проверку сообщений о том, что сотрудникам Сысертского хлебокомбината не выплачивают зарплаты. Позже стало известно, что руководство хлебокомбината не планирует возобновлять свою работу.

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