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12 сентября 2021, 16:48

Двуреченск признан самым трезвым посёлком в Свердловской области

Алкоголь

В нынешнем году в конкурсе участвовали 23 населённых пункта, но до финала дошли только 18. Фото: Алексей Кунилов.

Екатеринбургская епархия подвела итоги конкурса "Здоровое село – территория трезвости" и определила победителей. Лучшим стал посёлок Двуреченск в Сысертском городском округе.

Второе место в конкурсе занял посёлок Половинный Верхнетагильского городского округа, а третье – посёлок Карпушиха в Кировградском ГО. Напомним, в прошлом году первые три места заняли соответственно Валериановск Качканарского городского округа, Баранчинский Кушвинского городского округа и село Сладковское Слободо-Туринского района.

Как сообщается в telegram-канале Екатеринбургской епархии, в нынешнем году в конкурсе участвовали 23 населённых пункта, но до финала дошли только 18.

"Село, деревня, люди, которые трудились на земле, всегда были основой нашего государства. Это те люди, которые созидают его величие и могущество. Особые слова благодарности участникам конкурса нынешнего года. Я понимаю, что тем людям, которые трудились в этом году, было гораздо сложнее, и большое им спасибо за то усердие, которое они приложили, когда взяли на себя этот труд", – заявил руководитель отдела по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии, протоиерей Игорь Бачинин.

Напомним, что конкурс "Здоровое село – территория трезвости" проводится с 2015 года общественно-государственным движением "Попечительство о народной трезвости". Курируют проект министерство здравоохранения и Екатеринбургская митрополия.

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11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости.

Областная газета Свердловской области

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