Владимир Путин удостоил госнаградами профессора УрФУ и председателя Свердловского союза журналистов

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами Российской Федерации, в который попали несколько свердловчан. В частности, председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин удостоен почётного звания "Заслуженный журналист РФ".
Согласно тексту документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, почётное звание Александру Левину присвоено "за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу".
Досье
Александр Левин родился 4 февраля 1951 года в семье военного журналиста. Его путь в журналистике начался в 1972 году, когда в студенческие годы он начал публиковаться в газете "Вечерний Свердловск".
В 1991 году получил предложение сменить газету на работу в правительстве Свердловской области. Во власти прошёл путь от первого пресс-секретаря губернатора Эдуарда Росселя до руководителя его администрации. В 2013 году стал председателем Свердловского творческого союза журналистов. Сейчас он также возглавляет Общественную палату Свердловской области.
4 февраля 2021 года Александр Левин отметил своё 70-летие. В тот же день губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил его знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени, тем самым сделав его полным кавалером знака.
19 марта 2021 года Александр Левин был удостоен звания "Легенда российской журналистики".
Этим же документом глава государства присвоил почётное звание "Заслуженный деятель науки РФ" доктору экономических наук, заведующему кафедрой УрФУ профессору Игорю Майбурову. Кроме того, почётного звания "Заслуженный работник физической культуры РФ" был удостоен член Екатеринбургской федерации баскетбола Владимир Сапов.
Напомним, что на прошлой неделе Владимир Путин вручил государственные награды членам олимпийской сборной России - победителям Игр в Токио.