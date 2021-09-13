Владимир Путин удостоил госнаградами профессора УрФУ и председателя Свердловского союза журналистов

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами Российской Федерации, в который попали несколько свердловчан. В частности, председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин удостоен почётного звания "Заслуженный журналист РФ".

Согласно тексту документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, почётное звание Александру Левину присвоено "за заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу".

Досье

Александр Левин родился 4 февраля 1951 года в семье военного журналиста. Его путь в журналистике начался в 1972 году, когда в студенческие годы он начал публиковаться в газете "Вечерний Свердловск".

В 1991 году получил предложение сменить газету на работу в правительстве Свердловской области. Во власти прошёл путь от первого пресс-секретаря губернатора Эдуарда Росселя до руководителя его администрации. В 2013 году стал председателем Свердловского творческого союза журналистов. Сейчас он также возглавляет Общественную палату Свердловской области.

4 февраля 2021 года Александр Левин отметил своё 70-летие. В тот же день губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил его знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" I степени, тем самым сделав его полным кавалером знака.

19 марта 2021 года Александр Левин был удостоен звания "Легенда российской журналистики".