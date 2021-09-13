Интернет и сотовая связь придут ещё в 16 отдалённых свердловских сёл до конца года

Для этого специалистам предстоит проложить девять километров оптоволоконного кабеля. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области стартует обновлённая программа устранения цифрового неравенства – УЦН 2.0. До конца года Интернет и сотовая связь появятся в 16 удалённых и малонаселённых сёлах и деревнях.

Реализация программы УЦН стартовала на Среднем Урале в 2015 году. В 2020 году проект был расширен. По словам исполняющего обязанности министра цифрового развития и связи Свердловской области Юрия Гущина, Интернет и мобильная связь появятся в населённых пунктах, где проживают от 100 до 500 человек.

Базовые станции планируется подключать преимущественно за счёт оптоволоконных линий, которые имеют высокую скорость передачи данных, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. Жителям малых сёл и деревень станут доступны как мобильная голосовая связь четвёртого поколения (4G/LTE), так и высокоскоростной беспроводной Интернет. Новая инфраструктура обеспечит местных жителей надёжной видеосвязью, сделает доступными дистанционное обучение и телемедицину.

«Специалисты Ростелекома подготовили инфраструктуру для работы базовых станций, которые будут установлены в рамках проекта УЦН 2.0. В самое ближайшее время такие станции появятся в деревне Верх-Тиса Ачитского района, селе Шилкинском Камышловского района, деревне Голяковой Слободо-Туринского района, а также в сёлах Балаир и Кокуй Талицкого района. До конца сентября базовые станции появятся ещё в трёх отдалённых населённых пунктах Свердловской области – это посёлок Боровской Талицкого района, а также сёла Каменка и Юрты Новолялинского района», – рассказал директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Иван Пичугин.

По его словам, чтобы предоставить доступ к мобильной связи и Интернету трём тысячам свердловчан, специалисты компании до конца года проложат девять километров оптических сетей. В населённые пункты, где нет офисов продаж, направят специалистов компании для оформления договоров и выдачи сим-карт. Ранее базовые станции были установлены более чем в 200 населённых пунктах Свердловской области, где проживают от 250 до 500 человек. Доступ к Интернету получили около 70 тысяч жителей.

Напомним, закон, позволяющий устранить цифровое неравенство в малых сёлах региона, был принят в январе текущего года. Власти Свердловской области получили возможность субсидировать работы по созданию инфраструктуры для сотовой связи в малых или отдалённых населённых пунктах. О том, что необходимые для этого поправки были приняты в федеральный закон «О связи», тогда рассказал Юрий Гущин.