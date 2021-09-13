Волнуют ли выборы каждого из нас? Да!

Агитация в СМИ началась с 21 августа и завершится 16 сентября. Фото: Галина Соловьёва

До выборов депутатов Государственной думы и Законодательного собрания Свердловской области осталось всего несколько дней. Уже на этой неделе – 17, 18, 19 сентября – гражданам предстоит сделать выбор, который во многом определит нашу жизнь на несколько лет вперёд. Пока избиратели думают, в какой строке им поставить галочку, кандидаты и партии завершают свою предвыборную кампанию. Агитация в СМИ началась 21 августа и завершится 16 сентября.

Простые избиратели – не в курсе?

Яркий пример того, как воспринимают предвыборную кампанию жители области, мы получили во время подготовки материала. В редакцию «ОГ» позвонила пожилая жительница Октябрьского района Екатеринбурга Нина Николаевна.

– Мы, пенсионеры, не знаем, за кого голосовать. Никаких плакатов в районе нет. Поэтому пришлось позвонить вам, чтобы узнать, кто от нашего района избирается, – пожаловалась читательница.

Низкий уровень активности кандидатов

Низкий уровень интереса к агитации самих избирательных объединений и кандидатов безусловно бросается в глаза. К сожалению, партии не использовали все возможные способы, чтобы заявить о себе. Об этом говорит и низкая востребованность бесплатных площадей для размещения агитматериалов в «Областной газете» – этой возможностью могли воспользоваться политические партии и кандидаты-одномандатники, которые участвуют в выборах в Государственную думу и Законодательное собрание региона. Однако на деле интерес к размещению своих материалов проявили далеко не все.

Так, на выборах в Госдуму РФ свои агитматериалы в номер «ОГ» за 27 августа предоставили чуть больше половины кандидатов-одномандатников и всего 5 из 14 участвующих в выборах политических объединений. На выборах в Законодательное собрание агитматериалы предоставили все 8 участвующих в выборах избирательных объединений и только чуть более трети кандидатов-одномандатников. При этом 19 из 35 предоставленных для опубликования агиток – материалы одной из партий парламентской четвёрки.

– Сейчас составить представление о партии можно в первую очередь по агитации, – считает директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. – Однако особого массива разноса агитационной газетной продукции, расклейки листовок мы пока не видим, и я не думаю, что уже увидим. Осталось ждать до конца недели.

Он также отметил, что больше всего усилий партии прилагали к SMM-продвижению и таргетированной рекламе в соцсетях.

Мало креатива в агитматериалах

Пожалуй, одной из самых ярких и запоминающихся стала предвыборная кампания лидера списков одной из партий: лозунги «Это волнует каждого из нас» и «Справимся» моментально разошлись на многочисленные мемы в социальных сетях. Удачным ходом не преминули воспользоваться и представители других партий.

При этом многие обратили внимание, что на этих (и многих других агитационных материалах) присутствовали только инициалы самих кандидатов, но при этом полностью отсутствовали упоминания политического объединения, которое они представляют.

– Все эти лозунги «Это волнует каждого из нас», «Справимся», стали мемами, и многие кандидаты начали использовать их в своей рекламе, а некоторые даже в коммерческих целях – мы видим продвижение торговых сетей через этот мем. Других ярких, мощных слоганов и кампаний я не заметил – все они достаточно традиционные. Но есть сложные для восприятия слоганы, которые вызывают скорее недоумение и улыбку, – считает Анатолий Гагарин.

Самоцензура СМИ

Ограничения для СМИ стали заметной особенностью нынешнего избирательного цикла. Безусловно, эти правила существовали всегда: и на выборах пять лет назад, и раньше. Но в этом году разъяснения, кого из кандидатов и в каком виде можно упоминать и что является нарушением, а что нет – настолько запутанны, что СМИ вынуждены были прибегнуть к «самоцензуре», чтобы ненароком не нарваться на штраф.

Отсутствие в СМИ полемики и социологии

Во многом эти ограничения привели к снижению общей предвыборной полемики в традиционных СМИ. На страницах печатных изданий практически не встретишь партийных дискуссий и результатов соцоилогических исследований. Издания попросту оказались ограничены в своих возможностях.

С этим мнением согласен и Анатолий Гагарин.

– Эти ограничения, безусловно, влияют на уровень полемики СМИ. При этом сегодня избиратель получает информацию по большей части из соцсетей, традиционные СМИ тоже продвигаются через соцсети. Поэтому технологи могут найти ещё несколько коммуникационных каналов, через которые можно донести информацию до избирателей и сделать это с высокой эффективностью. Перекос внимания в сторону разного рода сообществ в соцсетях заметен и вполне возможно, в дальнейшем мы будем наблюдать ограничения и там, но пока там эта информация может иметь своё продвижение.

Отсутствие ярких нарушений

Во время избирательной кампании были выявлены различные нарушения — в Облизбирком поступали жалобы и заявления как от самих кандидатов друг на друга, так и от избирателей. Всего по состоянию на 10 августа поступило 122 заявления по линии МВД и 132 обращения по линии избирательной системы, в том числе – 91 жалоба, 34 обращения, требующие разъяснения законодательства и 7 запросов информации справочного характера.

– Как правило, один из кандидатов жалуется, что кто-то нарушает агитационный режим. По каждой жалобе разбираемся. Каких-то ярких негативных поводов и нарушений нет. В качестве примера – недавно состоявшийся суд, где один из кандидатов пытался привлечь другого к ответственности в виде снятия с выборов за подкуп. Эта избирательная кампания, как и другие, характеризуется всеми видами жалоб и обращений, судебными в том числе, – пояснил в ходе пресс-конференции председатель Избирательной комиссии области Владимир Русинов.

Коронавирусные ограничения

– Для организаторов выборов, избирательных комиссий, главной особенностью является приоритет безопасности в условиях пандемии, – подчеркнул Владимир Русинов. – Голосование пройдёт в течение трёх дней подряд, для его организации принят порядок, комиссии нужно было успеть обучить действиям в соответствии с ним. Проведена кампания по добровольной вакцинации членов избирательных комиссий, привиты 65 процентов. На участки доставляются средства индивидуальной защиты – всего мы закупили порядка 10 миллионов единиц СИЗ.

В ТЕМУ Эксперты считают, что за счёт трёхдневного голосования удастся увеличить явку в целом по стране до 50 процентов. В Свердловской области она тоже может оказаться достаточно высокой. Но пока всё же много тех, кто ещё не определился, пойдёт ли на избирательный участок. – Почему же они не хотят выполнить свой гражданский долг? На этот прямой вопрос у «отказников» есть несколько, как они считают, железобетонных аргументов, – отмечает председатель Общественной палаты области и сопредседатель Центра общественного наблюдения Александр Левин. – Среди аргументов звучат, как правило, несколько особо распространённых – «Зачем ходить, если всё уже решено», «Так это же выборы – без выбора», «От моего голоса ничего не зависит»… Во-первых, ничего не решено. Любые выборы – это вопрос со множеством неизвестных. Во-вторых, предстоящие выборы чрезвычайно конкурентны. В избирательном бюллетене – 14 партий. Какие же это выборы без выбора! Ну и, в-третьих. Известный штамп – от моего голоса ничего не зависит – просто абсурден. Ещё как зависит!

Опубликовано в №169 от 14.09.2021 под заголовком «Волнуют ли выборы каждого из нас? Да!»