«Впечатление, что кто-то заказал...». Кто?: разбираемся в детективной истории блокировки сайта «Облгазеты»

С вечера 10 сентября до 14:41 11 сентября все, кто пользуется интернет-версией «Областной газеты», не смогли зайти на её сайт. Рисунок Максима Смагина

С вечера 10 сентября до 14:41 11 сентября все, кто пользуется интернет-версией «Областной газеты», не смогли зайти на её сайт. Он оказался заблокирован по распоряжению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за… публикацию четырёхлетней давности – от 9 ноября 2017 года. Что особенно возмутительно – та публикация давным-давно была реабилитирована судом. И что особенно смешно – она была юмористической.

В уже далёком 2017 году прокурор города Хвалынска Саратовской области увидел на сайте «Облгазеты» публикацию «Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли». Текст прокурор либо не читал, либо с чувством юмора у служителя Фемиды явно совсем плохо: шутливые формулировки сатириков из журнала «Красная Бурда», который является партнёром «ОГ», прокурор воспринял как инструкцию для взяткодателей и взяткополучателей. И 13 ноября 2017 года обратился в Вольский районный суд Саратовской области с требованием признать информацию, размещённую на сайте «Областной газеты», запрещённой к распространению на территории Российской Федерации. Судьи, видимо, тоже текст не читали и 8 декабря они удовлетворили требование прокурора.

О том, что «Облгазетой» размещена информация «о способах и порядке дачи взятки должностным лицам и её получения», в редакции узнали лишь в 2018 году из уведомления провайдера о том, что Роскомнадзор потребовал удалить нарушающую закон страницу с сайта. Возможно, задержка была вызвана тем, что в недрах надзорного ведомства шла борьба чиновников с юмором и чиновников без оного. В итоге, увы, победили последние. Мы тогда страничку с сайта удалили, но с произволом не смирились. Доказать Фемиде, что юмор – не пропаганда коррупции, а средство борьбы с нею, было нелегко. Состоялись 8 (!) судебных заседаний: шесть в районных судах и два – в областных. И все же победили юмор и здравое толкование закона: сатирическую инструкцию по мздоимству оправдали, и она снова стала доступна на сайте «Облгазеты» на радость всем, кто любит посмеяться, но не любит взяточников.

Однако смешная текстовка продолжает мозолить глаза твердолобым законникам. 21 августа 2019 года материал «Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли» был признан запрещённым к распространению решением Калининского районного суда Краснодарского края. Пришлось редакции «Облгазеты» оспаривать и это решение.

В минувшую субботу состоялась новая атака на сайт «ОГ» по тому же поводу.

Ложь во спасение?

«Сайт OBLGAZETA.RU заблокирован по уведомлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и внесён в «Единый реестр доменных имен […] содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», – написал в субботу в 9:44 в своём фейсбуке главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин. – Причиной является материал, по которому состоялось пять судебных процессов и принято окончательное решение в пользу «ОГ» и «Красной бурды». Сетевое СМИ с аудиторией 1 млн читателей в месяц на период завершения избирательной кампании в Госдуму РФ и Законодательное собрание Свердловской области лишено возможности информирования граждан.Роскомнадзор должен быть ликвидирован. Орган, причиняющий вред Российской Федерации, средствам массовой информации и гражданам. Орган дури и произвола. Считайте, что это мой наказ кандидатам в депутаты Госдумы».

Отклики посыпались мгновенно.

«Да сколько ж можно?! – возмутилась руководитель воронежского Центра защиты прав СМИ Галина Арапова (признаны инагентами),которая активно помогала «ОГ» в ходе предыдущих судебных баталий. – Уже есть вступившее в силу решение суда о том, что текст «Красной бурды» – обычный фельетон и не надо его блокировать. Но, видимо, очередной прокурор не дружит с чувством юмора и здравым смыслом».

Уполномоченный по правам человека в области Татьяна Мерзлякова, обсуждая множественность исков по одной публикации, отметила, что «прокуроры-то не свердловские. Такое впечатление, что кто- то заказал...».

«Это ж как надо народа бояться, чтоб за анекдоты сайты закрывать?!» – задала риторический вопрос пользователь соцсети Наталия Гурова.

Справедливости ради отметим, что на этот раз борьба «ОГ» за свои права оказалась короткой. В ситуацию вмешался председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, и в 14:41, как сообщил Дмитрий Полянин, сайт OBLGAZETA.RU был разблокирован и исключён из реестра запрещённых.

Когда мы поинтересовались у Александра Левина, как ему удалось так быстро привести в чувство чиновников, его ответ удивил.

«Я позвонил руководителю управления Роскомнадзора в Уральском федеральном округе Александру Ермакову, тот пообещал разобраться, – ответил Александр Левин. – Через какое-то время он набрал меня и сообщил, что Роскомнадзор сайт «Облгазеты» не блокировал. Сказал, что сайт просто «лежит», посоветовал руководству газеты обратиться к своему провайдеру».

Эту спасительную для своего ведомства версию Александр Ермаков озвучил на многих информационных интернет-порталах. Трудно сказать, ввели ли его в заблуждение подчинённые или он намерен любыми способами сберечь честь мундира, но факты опровергают слова руководителя.

– Мы получили уведомление Роскомнадзора о том, что на вашем сайте размещена запрещённая к распространению информация, – объяснил журналисту «ОГ» сотрудник отдела техподдержки провайдера NetAngels по имени Евгений (отказался назвать свою фамилию. – Прим. ред.) – Игнорировать его ни один провайдер не рискнёт, так как может нарваться на миллионные штрафы.

Вопреки устным заверениям Александра Ермакова, уведомления – как о внесении сайта «ОГ» со стародавней юмореской в «чёрный список» страниц, сайтов, содержащих запрещённую к распространению в нашей стране информацию, так и об исключении из него, – существуют. Они отправлены с электронного адреса zapret-info-out@rkn.gov.ru: первый – 09.09.2021 в 16:02, второй – 10.09.2021 в 19:31.

«Роскомнадзор врёт в СМИ, что не имеет отношения к блокировке сайта OBLGAZETA.RU, – публично сообщил Дмитрий Полянин. – Редакцией «Облгазеты» собраны документы, подтверждающие прямые распоряжения ведомства».

Комментарий Елена ОВЧИННИКОВА, заместитель директора филиала «Российской газеты» в Екатеринбурге: – Сатирическая публикация «Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли» вызвала в своё время целую волну исков, и опять используется как повод включить сайт «Облгазеты» в Единый реестр сайтов, распространяющих запрещённую информацию. И хотя Роскомнадзор отрицает свою причастность к блокировке сайта 11 сентября нынешнего года, косвенным доказательством, что он приложил к этому руку, является уведомление об исключении сайта из Единого реестра по решению от 10 сентября 2021 года. Откуда­то оно же взялось? Считаю, что в этом надо разобраться.

Виновных в студию!

Ещё в период первых баталий вокруг сатирической инструкции «Красной бурды» об искусстве дачи и получения взяток выяснилось странное обстоятельство. Решение о том, вредный это материал или нет, суды, прокуроры и Роскомнадзор принимали келейно, не считая нужным пригласить и выслушать ответчика, то есть «ОГ». Анонимной, по сути, является и рассылка уведомлений о внесении в Единый реестр нарушающих закон сайтов. А вот если бы за это отвечал конкретный имярек, а не абстрактный Роскомнадзор, ответственность была бы другой. И сотрудник, отправляющий уведомление, скреплённое своей подписью, вник бы в содержание. Увидел бы, что претензия старая, в судах опротестованная.

Так что выявить тех, кто 11 сентября 2021 года оставил миллионы пользователей без доступа к сайту «Облгазеты», дело чести и Роскомнадзора, и Генеральной прокуратуры. Лишать людей доступа к информации – это не смешно. Это – преступление.

Комментарий Александр МАЛЬКЕВИЧ, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций: – Я слышал и читал об этой истории с «ОГ» – для меня она выглядит очень загадочно. К самому Роскомнадзору, его центральному аппарату вопросов нет: мы отмечаем, насколько оперативно и чётко работает ведомство в плане отстаивания интересов российских пользователей Интернета. Здесь, судя по всему, мы имеем дело с каким­то ляпом, региональной особенностью на уровне федерального округа либо на уровне региона. В Общественной палате России мы давновыступаем за то, чтобы реестр запрещённых материалов был понятен средствам массовой информации и в каком­то смысле слова доступен. Журналист, как любой обычный пользователь Интернета, не может и не должен следить и знать все публикации, которые внесены в реестр информации, распространение которой запрещено. Получается, что все мы невольно являемся правонарушителями и заложниками этой ситуации, а это не совсем верно. У нас есть целый комплекс предложений к новому составу Государственной думы в части реформирования и редактирования законодательства и, видимо, что­то менять придётся и по этому направлению. Также у нас много предложений по избирательному законодательству в части СМИ, потому что всё очень сложно, запутанно и двусмысленно. Сейчас мы фиксируем, что осуществляется дискриминация в отношении традиционных качественных СМИ. И этот дисбаланс нужно ликвидировать.

Роскомнадзор не знает, является ли изображение советского разведчика в фашистской форме пропагандой нацисткой символики В конце июля этого года в центре Екатеринбурга (улица Московская, 39) появилось граффити с портретом легендарного уральского разведчика Николая Кузнецова, приуроченное к его 110­летнему юбилею. Герой Советского Союза изображён в форме фашистского офицера, на его фуражке частично видна немецкая кокарда. Мы хотели опубликовать снимок этой работы, но засомневались: не будет ли это признано демонстрацией и пропагандой фашистской символики в общественных местах, которая запрещена российским законодательством? По словам адвоката, доктора юридических наук, профессора Уральского государственного экономического университета Дениса Гончарова, одно лишь наличие на картине предметов нацистской форменной одежды не позволит квалифицировать эти деяния как противоправные, например, как реабилитацию нацизма по статье 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. - Ведь на изображении есть указание на человека-легенду, советского героя, прославившегося как раз опасной деятельностью в логове врага, - говорит Денис Гончаров. - Если формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии, — допустим, в фильмах, на выставках, в изображениях живописи, — то нет состава и административного правонарушения в изготовлении и (или) демонстрации нацистской атрибутики или символики. Тем не менее 4 августа 2021 года мы обратились с официальным запросом к руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу Александру Ермакову. Но вместо чёткого ответа 6 августа нам пришло письмо, в котором говорится, что наш запрос перенаправили в другое ведомство – начальнику Главного управления МВД России по Свердловской области Александру Мешкову. И при этом, конечно, напомнили, что согласно Закону РФ от 27.12.1991 №2124–1 «О средствах массовой информации», не допускается использование СМИ для распространения экстремистских материалов. Получается, сотрудники Роскомнадзора сами не знают, является ли граффити с Николаем Кузнецовым нарушением российского законодательства, и переложили с себя ответственность на другое ведомство? Формально Роскомнадзор вроде как дал ответ на наш запрос, но на самом деле мы так и не поняли: можно ли публиковать снимок художественной работы или нет? P.S. Граффити Николая Кузнецова на ул. Московской по­прежнему на своём месте. Опубликовать изображение мы, разумеется, не можем: одной блокировки сайта достаточно.

Как «Областную газету» пытаются наказать за чужие ошибки Ещё один случай, когда Роскомнадзор проявил предвзятость к «ОГ», случился этой весной. 21 мая 2021 года на сайте «ОГ» появилась заметка о том, что в Екатеринбурге почтили память академика Андрея Сахарова. В день столетия со дня его рождения состоялось возложение цветов к памятной доске, установленной на стене Дворца молодёжи, где в сентябре 1989 года Сахаров выступил на заседании межрегионального депутатской группы. В тексте упоминались участники этой акции, в том числе и представители екатеринбургского общества «Мемориал» (признанного иноагентом на территории РФ). В нашем тексте этой приписки не было, но имелась ссылка: «как сообщили в пресс­службе администрации Екатеринбурга». И в информации пресс­службы, размещённой на сайте екатеринбург.рф также отсутствовали указания, что екатеринбургское общество «Мемориал» – некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента. В Роскомнадзоре по УрФО в этом усмотрели признаки нарушения требований части 9 статьи 4 Закона РФ «О СМИ», речь в которой идёт о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации. В итоге в июле Кировский районный суд Екатеринбурга вынес постановление об административном правонарушении: редакция газеты и должностное лицо, исполнявшее обязанности редактора газеты, были оштрафованы. Сейчас «Облгазета» пытается оспорить это постановление в областном суде. И на то у редакции есть весомые аргументы: тот же закон «О средствах массовой информации», где в статье 57 сказано о том, что «редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений… представляющих собой злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами журналиста если… они содержатся в материалах пресс­служб государственных органов». Кстати, к городскому порталу, откуда и была взята информация журналистом «Облгазеты», Роскомнадзором никаких претензий выдвинуто не было. К пресс­центру уполномоченного по правам человека Свердловской области также никаких замечаний не высказано, хотя на сайте ведомства данное НКО было указано также без приписки об иноагенте. Избирательность Роскомнадзора заставляет задуматься об особом отношении надзирающих за соблюдением законодательства в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций именно к «ОГ». От этого и нарушения нам притягивают за уши. Кстати. Проблема СМИ­иноагентов остро встала весной­летом 2021 года, когда в него начали массово вносить издания и журналистов. Сейчас реестр содержит уже 47 средств массовой информации и постоянно пополняется. В начале сентября главные редакторы и издатели ряда независимых российских СМИ обратились с открытым письмом к Президенту России Владимиру Путину и главе Министерства юстиции Российской Федерации Константину Чуйченко, в котором предложили внести 12 поправок в закон об иноагентах. Тогда же глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв сообщил о том, что Союз готовит поправки в закон об иностранных агентах и намерен обсудить их с новым составом комитета Государственной думы по информационной политике. Пресс­секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что эти поправки рассмотрят: «это уже (…) конструктивное предложение».

Может ли ранить детей указ губернатора? Блокировке 11 сентября сайта oblgazeta.ru предшествовало составление 10 сентября протокола об административном правонарушении. Поводом явились претензии к Официальному интернет­порталу правовой информации Свердловской области – pravo.gov66.ru, учредителем которого является «ОГ». По мнению надзорного ведомства, выходные данные на портале не соответствуют в полном объёме требованиям закона, «так как не содержат знак информационной продукции». Имеется в виду возрастная маркировка, которой должны снабжаться публикации, типа: 0+, 2+, 16+, 18+. Закавыка состоит в том, что согласно части 4 статьи 8 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», не может быть ограничен доступ к нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также устанавливающим правовое положение организаций и полномочия государственных органов, органов местного самоуправления. А на портале pravo.gov66.ru такие нормативные правовые акты и размещаются. Это указы губернатора, постановления областного правительства, решения министерств… Вряд ли знакомство с ними способно навредить кому бы то ни было. Тем не менее учредитель Официального интернет­портала правовой информации Свердловской области поставил знак 0+. Кстати, на Официальном интернет­портале правовой информации Российской Федерации pravo.gov.ru, где публикуются указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и документы других ведомств, «знак информационной продукции» тоже отсутствует. Но административным правонарушением, судя по всему, Роскомнадзор это не считает.

В тему В 2019 году на конференции ОБСЕ, посвящённой эволюции СМИ в Европе и на постсоветском пространстве, обсуждались разные вопросы, в том числе - переход от государственного контроля к усиленному государственному контролю. В качестве иллюстрации к ней привели судебную эпопею «Областной газеты» по юмористическому материалу «Красной бурды». В ситуации с «ОГ» тогда пришлось лично разбираться тогдашнему главе Роскомнадзора Александру Жарову.