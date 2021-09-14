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Общество
14 сентября 2021, 05:55

Блокировка сайта «ОГ», особенности выборов 2021 года и мини-футбол – лучшее в номере за 14 сентября

Доброе утро, дорогие читатели!

В свежем номере «Областной газеты» ваш ждёт настоящее детективное расследование о блокировке сайта нашего издания. С вечера 10 сентября до 14:41 11 сентября по распоряжению Роскомнадзора сайт www.oblgazeta.ru оказался недоступен для пользователей из-за фельетона четырёхлетней давности. Но Роскомнадзор опроверг блокировку сайта. Что это было?

В преддверии выборов депутатов Государственной думы и Законодательного собрания Свердловской области журналисты «ОГ» подготовили материал о семи главных особенностях этой избирательной кампании. Почему кандидаты не используют все возможности предвыборной агитации, а также с какой цензурой сталкиваются СМИ?

Также в номере вы узнаете о том, как сборной России по мини-футболу удалось разгромить команду Египта со счётом 9:0. В игре поучаствовали и футболисты екатеринбургской «Синары»: капитан команды Сергей Абрамов и голкипер Дмитрий Путилов. Так успешно наша сборная начала чемпионат мира по мини-футболу, который состоялся в Литве.

В Нижнем Тагиле 2021 год медицинского работника проводят с настоящим размахом! Городские больницы получают новое оборудование, в школах открываются медицинские классы, отличившимся в борьбе с COVID-19 вручаются награды. А на днях в центре города обустроили Аллею всех поколений врачей.

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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
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Областная газета Свердловской области
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