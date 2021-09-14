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14 сентября 2021, 07:48

Иван Ургант стал кавалером ордена Звезды Италии

Иван Ургант и Посол Италии

В начале этого года посол Италии в России Паскуале Терраччано стал гостем шоу Урганта и рассказал, почему новогодний спецвыпуск "Ciao, 2020!", посвящённый итальянской эстраде, стал популярен в его стране. Фото: из Instagram "Вечерний Ургант"

Президент Италии наградил российского телеведущего орденом Звезды Италии степени кавалера. Почётную награду Иван Ургант получил из рук Посла Италии в России Паскуале Терраччано, церемония состоялась в посольстве в Москве.

Таким образом было оценено, в том числе новогоднее шоу "Вечерний Ургант. Ciao, 2020!", вышедшее на Первом канале и посвящённое итальянской эстраде.

Шоумен поблагодарил посла на итальянском языке. "Позвольте выразить глубочайшую признательность и благодарность за столь высокую честь, оказанную мне президентом Итальянской Республики, советом ордена и вами лично", - озвучил переводчик слова, сказанные Иваном Ургантом на церемонии.

В начале этого года посол Италии в России Паскуале Терраччано стал гостем шоу Урганта и рассказал в эфире, почему новогодний спецвыпуск стал популярен в его стране и какие жесты участники показывали неправильно. Все гости программы от 30 декабря 2020 года - известные российские исполнители, - а также сам ведущий выступали на итальянском языке. На данный момент, у полного выпуска шоу на YouTube 10,7 млн просмотров.

Добавим, что орден Звезды Италии присуждается президентом страны по предложению министра иностранных дел и по решению совета ордена. Совет возглавляет министр иностранных дел, в него входит также глава дипломатического протокола Италии. Орден имеет пять степеней и присуждается итальянцам, проживающим за рубежом, и иностранцам за особые заслуги в развитии дружественных отношений между Италией и другими странами и за развитие связей со страной. У ордена есть несколько степеней, в том числе кавалер, командор и великий офицер.

У Ивана Урганта есть несколько проектов, связанных с Италией. Несколько лет назад на Первом канале также выходили 10 серий о путешествии Ивана Урганта и Владимира Познера в Италию.

Напомним, что Италия в этом году становилась страной - партнёром промышленной выставки "ИННОПРОМ" в Екатеринбурге. Паскуале Терраччано приезжал в столицу Урала и дал интервью "Областной газете".

Областная газета Свердловской области

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