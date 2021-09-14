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Общество
14 сентября 2021, 11:53

На сайте госуслуг теперь можно получать выписки из ЗАГСов

ЗАГС

Речь идёт о свидетельствах о рождении, о браке и разводе, а также о смене имени. Фото: Галина Соловьёва.

В Минцифры РФ заявили, что на сайте госуслуг появилась возможность получить цифровые актовые записи из ЗАГСов. Речь идёт о свидетельствах о рождении, о браке и разводе, а также о смене имени.

Новый сервис позволит пользователям минимизировать ошибки при заполнении заявлений за счёт использования подтверждённых сведений, использовать данные из Реестра ЗАГС для автоматического заполнения документов на портале госуслуг и проверить, верны ли данные, которые находятся в Реестре ЗАГС. Сделать запрос на получение сведений можно в разделах "Личные документы" и "Семья и дети".

Такие свидетельства потребуются, в частности, при оформлении пенсий и пособий, получении наследства, оформлении ипотеки и кредитов, приёме на работу, усыновлении детей, оформлении гражданско-правовых сделок.

Получать необходимые сведения можно как в виде разового запроса, так и оформив подписку, периодически актуализируя информацию. Такая услуга стала возможной благодаря оцифровке более 500 млн записей органов ЗАГС с 1926 по 2020 год, сообщается на сайте Минцифры.

"Возможность запроса актовых записей на портале - один из самых ожидаемых сервисов нашими пользователями. Эта функциональность совсем новая, но в сутки ей уже пользуются более 10 тыс. граждан. Для большинства граждан это возможность заполнить заявление на получение госуслуги без обращения к бумажным документам", - подчеркнул замглавы Минцифры РФ Дмитрий Огуряев.

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Областная газета Свердловской области

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