История одной вымирающей уральской деревни

Виктор Целищев чинит трактор у своего дома. В Верхней Саране пасечник бывает наездами. Фото: Павел Ворожцов

С 1990 годов в России началось резкое сокращение количества деревень и посёлков. Распад Советского Союза и последующая за этим перестройка привели к закрытию многих колхозов и предприятий в сельской местности – люди остались без работы и потянулись в города. Процесс вымирания деревень продолжается по сей день, в том числе в Свердловской области. Два года назад, к примеру, в нашем регионе упразднили 9 сельских территорий из-за отсутствия населения, а год назад – 10 (в Пелымском, Таборинском, Невьянском, Алапаевском районах и пр.). Практически в каждом округе сегодня можно найти деревню, где проживают не больше 50 человек, а в некоторых деревнях – и вовсе по одному-два. Эти уголки сельской жизни вот-вот канут в Лету… В одной из таких деревень побывала «Облгазета».

До деревни Верхняя Сарана, что в 30 километрах от Красноуфимска, можно добраться разве что на тракторе или в крайнем случае на «УАЗике» или «Ниве». Разбитая лесовозами дорога, с огромными колеями, грязью и глиной, ведёт по полям, окружённым лесом. Вокруг – ни души, слышно только, как кричат птицы да ветер шумит в кронах деревьев. Дорога упирается в мост через быструю речушку – он сделан из подогнанных друг к другу брёвен. А сразу за мостом она – деревня. С пригорка хорошо видно единственную улицу со старыми домами… И никого – ни одного человека. Тишина стоит такая, что кажется, что ты попал в затерянный мир…

203 года истории

Верхняя Сарана – вымирающая деревня. С 1990-х годов из неё стали стремительно уезжать люди. Причина – закрытие местного подсобного хозяйства. Деревенские жители потеряли работу и в поисках лучшей доли поехали в другие населённые пункты. А история у деревни – богатая! Верхнюю Сарану основал в 1818 году московский купец Андрей Кнауф – он нашёл здесь запасы железной руды, построил плотину и поставил завод, где делали листовое железо.

– Данных об этом времени сохранилось немного, – рассказывает архитектор администрации Красноуфимского района Виталий Колосов. – Известно, что жизнь в деревне кипела, было несколько улиц, больше 100 человек проживали. А в 1862 году из-за наводнения плотину прорвало и завод встал. Чинить её никто не стал – слишком дорого, и завод закрылся. Наступила эра сельского хозяйства…

Верхняя Сарана тогда вошла в колхоз «Искра» – деревенский народ выращивал рожь, пшеницу, картофель… Держал скот и пасеки. Для жителей работали клуб, начальная школа, изба-читальня… Но в 1958 году колхоз ликвидировали, и деревня оказалась под угрозой вымирания. Свет забрезжил только в 1980-е годы – в Верхней Саране разместили подсобное хозяйство (свинарник, пасеки и пр.), а в 1990-е годы закрылось и оно. Поначалу жители перебивались на урожаях с собственных огородов, но этого хватило ненадолго. Семьи стали за бесценок продавать дома и уезжать…

Таксофон и… пчёлы

Процесс опустошения деревни продолжался несколько лет, вплоть до 2010 года. И с этого времени в Верхней Саране постоянно проживают только два человека – пенсионеры, семейная пара (во время нашего визита они по срочным делам уехали в Ачит). От деревни осталась одна улица – 8 Марта, где 13 стареньких домиков, да развалины кузницы из белого кирпича… На воротах многих домов – большие амбарные замки, ставни плотно закрыты. Из огородов через забор на улицу свешиваются ветки яблонь – под тяжестью плодов деревья гнутся к земле… Единственный признак цивилизации – ярко-красный таксофон прямо у дороги. И он работает!

– Таксофон поставлен для двух местных жителей – вдруг понадобится вызвать скорую помощь или что-то ещё, – объясняет начальник Саранинского территориального отдела Андрей Плещёв. – Сотовой связи здесь нет, поэтому только так. Таксофоном ещё пользуются пасечники – здесь много медоносных растений, получается хороший мёд.

Как выяснилось, в Верхней Саране остались пчеловодческие хозяйства. Они оживают летом. Районные пасечники в своё время выкупили несколько саранинских домов и в тёплое время года приезжают в деревню как на дачу. В огородах ставят ульи, разводят пчёл, а на зиму убирают их в дома и уезжают до следующего сезона.

– Электричество здесь есть, скважины с водой, природа роскошная, – говорит Андрей Сергеевич. – Единственная проблема – дорога, в распутицу особенно. Но приводить её в порядок, даже хотя бы отсыпать щебнем – нерентабельно, слишком дорого. И ради нескольких человек этого никто делать не будет.

В цене – земля

Каким-то чудом нам удаётся застать одного из пасечников. Пенсионер Виктор Целищев за высоким забором чинит трактор и случайно попадается на глаза нашему фотографу. Мужчина рассказывает, что уже 40 лет занимается мёдом и наездами бывает в Верхней Саране. У него свой дом, пасека – 14 ульев… Виктор Николаевич ещё помнит те времена, когда жизнь в деревне била ключом:

– Как-то в 1980-е годы мы отмечали день деревни – шумно было, весело, человек 400 гуляли, из других деревень приезжали. Концерт был, Верхняя Сарана гудела. И дорога в деревню была отличная – на легковой машине запросто проедешь. А потом работы не стало, и всё разрушилось… Жалко, конечно.

Спрашиваем мужчину:

– Вам здесь не страшно? Вокруг леса, дикие животные могут бродить – волки, например.

– Живности у нас и вправду много, – отвечает пасечник. – Волки точно есть, зайцы, утки, цапли. Сегодня буквально лосёнка маленького встретил – шёл от речки в лес. Но это ничего – у меня собака есть, ружьё найдём, если надо.

Виктор Николаевич угощает нас яблоками, показывает ульи. Говорит, что одна ценность у деревни осталась – земля. Интерес к ней регулярно проявляют охотники – дабы организовать охотхозяйства, которых и так в округе много, и лесозаготовители. А с гибелью деревни, по всей видимости, нужно просто смириться…

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Интересно Дорога в Верхнюю Сарану проходит через природный памятник – Аликаев Камень. Это мощный известняковый утёс высотой 50 метров. Именно здесь в 1970–1971 годах снимался известный советский фильм «Тени исчезают в полдень». Второе название камня – Марьин утёс. Аликаев Камень – местная достопримечательность. Фото: Павел Ворожцов

Слово экспертам По данным Института экономики Уро РАН, за последние 20 лет в России исчезли 19 тысяч сельских населённых пунктов, и почти тысяча из них – в Свердловской области. Рекорд по ликвидации деревень и сёл на Среднем Урале пока принадлежит Туринскому району – сразу 69 населённых пунктов в 1976 году. В этом году под упразднение попал пока один посёлок – Пристань – в 26 км от Ивделя, там с 2002 года никто не живёт. Чтобы остановить процесс вымирания деревень, необходимо создавать сельским жителям возможности для заработка, говорят эксперты института. То есть поощрять возникновение там именно производств, а не одной лишь торговли и сферы услуг. Для выравнивания позиций нужна балансировка бюджетной обеспеченности регионов, иными словами, разумное перераспределение средств между богатыми и бедными. И, безусловно, необходимо развитие экономики отстающих. С этой целью на Среднем Урале и была в своё время разработана Схема развития и размещения производительных сил.

Надежда есть? В некоторых уральских территориях недавно, наоборот, появились новые сельские территории. К примеру, в Каменском и Ачитском районах, вблизи Лесного (см. «ОГ» № 241 от 24.12.2020). Но их не больше десятка. Власти объясняют, что создать новый населённый пункт юридически довольно сложно: мало иметь достаточно населения и желания самих жителей – нужна ещё инфраструктура (медицинский пункт, пункт полиции и пожарной охраны и пр.). – Иногда более целесообразно построить коттеджный посёлок в составе существующего населённого пункта, чем создать новый посёлок или деревню. Но если есть хорошая территория, и муниципальные власти уверены, что она перспективна для развития, надо это сделать, – говорит Михаил ЕРШОВ, председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Законодательного собрания Свердловской области. Кстати, с 2020 года для сельчан заработала новая госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий», она рассчитана на 5 лет. В программе три направления: улучшение жилищных условий (сельская ипотека), содействие занятости населения и развитие сельской инфраструктуры. По задумке властей она должна остановить процесс сокращения деревень и посёлков в России. Пока в программе принимают участие только три уральские территории – посёлок Пионерский (Ирбитский район), посёлок Пышма и село Байкалово (см. «ОГ» №87 от 19.05.2021).

Виктор Целищев показывает свои ульи. Фото: Павел Ворожцов

Виктор Целищев в своём огороде. Фото: Павел Ворожцов

Пчёлы сейчас не летают – холодно. Только ползают. Фото: Павел Ворожцов

Вид на Верхнюю Сарану с пригорка. Фото: Павел Ворожцов

Через такой мост по дороге в деревню «ОГ» ехала на «УАЗике». Фото: Павел Ворожцов

Вид на развалины старой кузницы. Фото: Павел Ворожцов

Дровокол мы заметили у огорода семейной пары, постоянно проживающей в деревне. Фото: Павел Ворожцов

Андрей Плещёв – на одной из пасек в деревне. Фото: Павел Ворожцов

Ещё один дом в Верхней Саране. Фото: Павел Ворожцов

Вот так выглядят многие дома в Верхней Саране. Фото: Павел Ворожцов

Кое-где в деревне можно увидеть парники и небольшие огороды. Фото: Павел Ворожцов

Таксофон работает – проверено журналистом «ОГ». Фото: Павел Ворожцов

Яблонь в деревне много, показывает Виталий Колосов. Фото: Павел Ворожцов

Андрей Плещёв идёт по единственной улице в Верхней Саране. Фото: Павел Ворожцов