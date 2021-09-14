Свыше 230 тысяч свердловчан не могут выехать за пределы России из-за долгов

В Свердловской области с начала года вынесли в адрес должников 236 тыс. постановлений об ограничении на выезд за пределы России. Фото: пресс-служба ГУФССП по Свердлвоской области.

Судебные приставы Свердловской области с начала года вынесли в адрес должников 236 тыс. постановлений об ограничении на выезд за пределы России. В прошлом году за аналогичный период было вынесено на 75 тыс. постановлений меньше.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП по Свердловской области, в 2021 году благодаря действиям судебных приставов с должников было взыскано 633 млн рублей.

По законодательству, должнику даётся пять дней, чтобы исполнить обязательства, возложенные на него судом. Если человек не укладывается в этот срок, к нему применяются меры принудительного исполнения.

Такую меру как ограничение на выезд за пределы страны приставы используют в отношении тех, кто задолжал более 30 тыс. рублей. Однако если должник не приступает к погашению задолженности в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение в праве выезда будет вынесено судебным приставом и при наличии долга от 10 тыс. рублей.

Проверить наличие у себя долгов можно на сайте ГУФССП по Свердловской области.

Читайте также:

У должника из Екатеринбурга арестовали Mercedes-Benz S 500.