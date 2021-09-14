В 33 муниципалитета Свердловской области уже начали подключать отопление

Батареи греют дома уже в 33 муниципалитетах. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области стартовал отопительный сезон. Отопление начали подключать уже в 33 муниципалитетах региона.

В регионе задействовано 318 котельных. Отопление есть в жилищном фонде на 1 млн 230 тыс. кв.м, также тепло появилось в 846 объектах социальной сферы. В их числе 133 школы, 336 детских садов, 114 больниц, 31 интернат и 148 учреждений культуры.

В четырёх муниципалитетах батареи уже нагрелись во всех объектах. Это ЗАТО Свободный, Карпинск, Новолялинский городской округ и Пелым. 100% жилого фонда обеспечено теплом в Верх-Нейвинском городском округе и в Верхних Сергах.

Напомним, решение о старте отопительного сезона принимает администрация муниципального образования. "Областная газета" рассказывала о графиках подключения отопления в самых крупных городах региона в этом материале. На организацию доставки тепла в дома Свердловской области выделили 7 млрд рублей.

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