Темы дня

Общество
14 сентября 2021, 15:15

В 33 муниципалитета Свердловской области уже начали подключать отопление

батарея, плед и кружка

Батареи греют дома уже в 33 муниципалитетах. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области стартовал отопительный сезон. Отопление начали подключать уже в 33 муниципалитетах региона.

В регионе задействовано 318 котельных. Отопление есть в жилищном фонде на 1 млн 230 тыс. кв.м, также тепло появилось в 846 объектах социальной сферы. В их числе 133 школы, 336 детских садов, 114 больниц, 31 интернат и 148 учреждений культуры.

В четырёх муниципалитетах батареи уже нагрелись во всех объектах. Это ЗАТО Свободный, Карпинск, Новолялинский городской округ и Пелым. 100% жилого фонда обеспечено теплом в Верх-Нейвинском городском округе и в Верхних Сергах.

Напомним, решение о старте отопительного сезона принимает администрация муниципального образования. "Областная газета" рассказывала о графиках подключения отопления в самых крупных городах региона в этом материале. На организацию доставки тепла в дома Свердловской области выделили 7 млрд рублей.

Читайте также:

В Екатеринбурге сегодня стартует отопительный сезон.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.09.2021, 17:17 / Экономика
Стало известно, где расположится здание администрации Академического района
14.09.2021, 17:16 / Общество
В Каменске-Уральском главного врача детской больницы оштрафовали на 2,4 миллиона рублей за взятку
14.09.2021, 16:51 / Общество
Выелетевший из Кольцово самолёт вернулся обратно из-за отказа двигателя
14.09.2021, 16:34 / Общество
Ступень ракеты-носителя "Союз-2.1б" может упасть на границе Свердловской области и ХМАО
14.09.2021, 16:01 / Общество
В Екатеринбурге возобновил работу акушерский стационар №1 перинатального центра