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Общество
14 сентября 2021, 16:01

Тренды рекрутинга

Рисунок: Алексей Кивокурцев

Рисунок: Алексей Кивокурцев

  • Айти-техничка
  • Айти-тьютор, Айти-тьютка
  • Беспилот беспилотника
  • Грузчик 3D-принтеров
  • Дизайнер сортирьеров
  • Запикиватель мата в реальном времени
  • Инженер по онлайн-оплодотворению
  • Инфо-хам (персональный специалист по связям с быдло-общественностью в социальных сетях)
  • Ко-модератор (co-moderator) со-обществ со-граждан
  • Ландшафтный дворник
  • Мемщик-хештегарь
  • Микрофлорист
  • Модератор кармы
  • Нейтрализатор коллекторов (коллектор-киллер)
  • Оператор беспосадочных летательных аппаратов (БСПСДЛА)
  • Парикмахер спины (бэкмахер)
  • Персональный надиратор (модератор надирания)
  • Персональный суетолог
  • Погонщик дронов
  • Покупатель-консультант
  • Психоаналитик для шибко «умных» домов
  • Сетевой венеролог
  • Специалист по бытовому хипстингу
  • Специалист по дресс-кодированию и раскодированию
  • Специалист по криогенному (замороженному) строительству
  • Специалист по смарт-консалтингу (консультант по умничанью)
  • Специалист по солнечному миру (дададайзер)
  • Специалист по ядерному взрыву (ноуноунойзер)
  • Стилист по синякам, родимым пятнам, варикозу
  • Сторож придомового космодрома
  • Толкователь «Википедии»
  • Тренер по квантовой механике
  • Убийца персонажей рекламных роликов (advertise-killer)
  • Утилизатор утилит
  • Хранитель информации о редких профессиях (вздымщиках, бакенщиках, извозчиках, обвальщиках, шорниках и т. д.)
  • Чайлднейм-копирайтер (специалист по сочинению имён для детей, вроде Шмаролюб, Зайцеслава и т. д.)
  • Чморист (специалист по формированию отрицательного имиджа для чёрного пиара)
  • Экоаналитик лесоповала, покоса, нефтяного месторождения, скотобойни
  • 3Dелопроизводитель
  • WC-ситтер
Иллюстрация: Алексей Кивокурцев
  • Опубликовано в №170 от 15.09.2021
Областная газета Свердловской области
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