Тренды рекрутинга

- Айти-техничка
- Айти-тьютор, Айти-тьютка
- Беспилот беспилотника
- Грузчик 3D-принтеров
- Дизайнер сортирьеров
- Запикиватель мата в реальном времени
- Инженер по онлайн-оплодотворению
- Инфо-хам (персональный специалист по связям с быдло-общественностью в социальных сетях)
- Ко-модератор (co-moderator) со-обществ со-граждан
- Ландшафтный дворник
- Мемщик-хештегарь
- Микрофлорист
- Модератор кармы
- Нейтрализатор коллекторов (коллектор-киллер)
- Оператор беспосадочных летательных аппаратов (БСПСДЛА)
- Парикмахер спины (бэкмахер)
- Персональный надиратор (модератор надирания)
- Персональный суетолог
- Погонщик дронов
- Покупатель-консультант
- Психоаналитик для шибко «умных» домов
- Сетевой венеролог
- Специалист по бытовому хипстингу
- Специалист по дресс-кодированию и раскодированию
- Специалист по криогенному (замороженному) строительству
- Специалист по смарт-консалтингу (консультант по умничанью)
- Специалист по солнечному миру (дададайзер)
- Специалист по ядерному взрыву (ноуноунойзер)
- Стилист по синякам, родимым пятнам, варикозу
- Сторож придомового космодрома
- Толкователь «Википедии»
- Тренер по квантовой механике
- Убийца персонажей рекламных роликов (advertise-killer)
- Утилизатор утилит
- Хранитель информации о редких профессиях (вздымщиках, бакенщиках, извозчиках, обвальщиках, шорниках и т. д.)
- Чайлднейм-копирайтер (специалист по сочинению имён для детей, вроде Шмаролюб, Зайцеслава и т. д.)
- Чморист (специалист по формированию отрицательного имиджа для чёрного пиара)
- Экоаналитик лесоповала, покоса, нефтяного месторождения, скотобойни
- 3Dелопроизводитель
- WC-ситтер
- Опубликовано в №170 от 15.09.2021