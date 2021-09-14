Темы дня

Общество
14 сентября 2021, 19:46

Выплаты в 10 тысяч рублей получили почти 40 миллионов российских пенсионеров

Пенсионеры

Остальные 3,5 млн пенсионеров получат выплаты до 16 сентября вместе с пенсией. Фото: Алексей Кунилов.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, сколько пенсионеров получили единовременные выплаты в период со 2 по 14 сентября. Почти за две недели по 10 тысяч рублей выплатили 39,3 миллионам пожилых граждан.

Об этом вице-премьер заявила в ходе совещания членов Правительства с Президентом России Владимиром Путиным.

"На сегодняшний день выплату уже получили 39,3 млн человек. Оставшиеся 3,5 млн человек получат выплату до 16 сентября в сроки, которые установлены для доставки пенсий отделениями почтовой связи", - передаёт слова Татьяны Голиковой пресс-служба Кремля.

Остальные 3,5 млн пенсионеров получат выплаты до 16 сентября вместе с пенсией. Всего на меру поддержки пожилых россиян было выделено 433 млрд рублей.

Напомним, 22 августа, Владимир Путин предложил назначить пенсионерам единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей, а уже 24 августа соответствующий указ был подписан. Тогда же глава государства выступил с инициативой организовать единовременные выплаты военнослужащим в размере 15 тыс. рублей, которые получат также сотрудники силовых структур и курсанты.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.09.2021, 13:16 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 502 случая коронавируса
15.09.2021, 12:39 / Культура
Президент России поздравил с 80-летием создателя мультфильма "Ёжик в тумане"
15.09.2021, 11:52 / Общество
В трамвайном депо на линии в Верхнюю Пышму обустроят станцию зарядки электрокаров
15.09.2021, 10:59 / Общество
В Екатеринбурге выпустили почтовые карточки с домом-музеем Мамина-Сибиряка
15.09.2021, 09:49 / Политика
Юрий Борисов провёл первое совещание с уральскими губернаторами в статусе куратура УрФО