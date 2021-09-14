Выплаты в 10 тысяч рублей получили почти 40 миллионов российских пенсионеров

Остальные 3,5 млн пенсионеров получат выплаты до 16 сентября вместе с пенсией. Фото: Алексей Кунилов.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, сколько пенсионеров получили единовременные выплаты в период со 2 по 14 сентября. Почти за две недели по 10 тысяч рублей выплатили 39,3 миллионам пожилых граждан.

Об этом вице-премьер заявила в ходе совещания членов Правительства с Президентом России Владимиром Путиным.

"На сегодняшний день выплату уже получили 39,3 млн человек. Оставшиеся 3,5 млн человек получат выплату до 16 сентября в сроки, которые установлены для доставки пенсий отделениями почтовой связи", - передаёт слова Татьяны Голиковой пресс-служба Кремля.

Остальные 3,5 млн пенсионеров получат выплаты до 16 сентября вместе с пенсией. Всего на меру поддержки пожилых россиян было выделено 433 млрд рублей.

Напомним, 22 августа, Владимир Путин предложил назначить пенсионерам единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей, а уже 24 августа соответствующий указ был подписан. Тогда же глава государства выступил с инициативой организовать единовременные выплаты военнослужащим в размере 15 тыс. рублей, которые получат также сотрудники силовых структур и курсанты.