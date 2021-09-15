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Общество
15 сентября 2021, 05:55

Новый прожиточный минимум, планы свердловских паралимпийцев и вакцинация маломобильных граждан – лучшее в номере за 15 сентября

Доброе утро, дорогие читатели!

А сегодняшнем номере «Областной газеты» читайте о новый величине прожиточного минимума на 2022 год, который недавно установило правительство Свердловской области. В расчёте на душу населения её увеличили до 11 592 рублей в месяц, что на 3,45 процента выше, чем сейчас. При этом в июне годовые темпы инфляции в регионе выросли до 6,55 процентов. Реально ли прожить на такие суммы и почему они настолько низкие – разбирался журналист «ОГ».

Вчера в аэропорту Кольцово встретили триумфаторов Паралимпийских игр – сборную России по волейболу сидя. Паралимпийцы рассказали, с какими впечатлениями вернулись в Екатеринбург, и поделились планами на будущее.

Среди вопросов, поступивших на недавнюю Прямую линию губернатора Свердловской области, был и такой: как привиться от коронавируса маломобильным гражданам, не выходящим из дома? Ответить на него в телеэфире глава региона не успел – «ОГ» прояснила ситуацию для своих читателей.

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Областная газета Свердловской области
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