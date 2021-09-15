Темы дня

Общество
15 сентября 2021, 15:04

Пять полицейских из Екатеринбурга участвуют во Всероссийском конкурсе "Народный участковый-2021"

Полицейская форма

Жителям страны предстоит выбрать лучшего участкового. Фото: Алексей Кунилов

В России проходит конкурс "Народный участковый-2021". В нём принимают участие пять полицейских из Екатеринбурга.

Конкурс проходит в три этапа. Победители каждого из них определяются с помощью голосования на официальном сайте ГУ МВД России по Свердловской области.

Первый этап пройдёт с 11 по 20 сентября, второй - с 7 по 16 октября. Финальное голосование будет открыто с 1 по 10 ноября 2021 года.

Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, столицу Урала в конкурсе представляют пять участковых уполномоченных:

  1. майор полиции Антон Кручинкин – участковый отдела полиции №1 Кировского района;
  2. лейтенант полиции Максим Важин - участковый отдела полиции №3 Кировского района;
  3. капитан полиции Никита Глинских – участковый отдела полиции №6 Октябрьского района;
  4. лейтенант полиции Сергей Чугунов – участковый отдела полиции №6 Октябрьского района;
  5. майор полиции Александр Батраков – участковый отдела полиции №7 Октябрьского района.

Победителя и призёров третьего этапа конкурса будут награждать в торжественной обстановке в Министерстве внутренних дел России в канун Дня участкового уполномоченного полиции, который проходит 17 ноября.

В прошлом году лучшему участковому страны был вручён автомобиль "УАЗ Патриот" и досрочно присвоено внеочередное звание.

    Областная газета Свердловской области

    Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
    Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

    Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
    15.09.2021, 19:41 / Общество
    Прокуратура добилась выплат задолженности по зарплатам работникам "Сысертского хлебокомбината"
    15.09.2021, 19:03 / Экономика
    Действующих запасов нефти в России хватит до 2042 года
    15.09.2021, 18:42 / Экономика
    В Свердловской области прошла сельскохозяйственная микроперепись-2021
    15.09.2021, 18:00 / Общество
    "Октагон. Урал" указал на проблемы в механизме блокировки СМИ в России после инцидента с "Облгазетой"
    15.09.2021, 17:46 / Общество
    Беременность станет объективной причиной для отсутствия заработка при подаче заявления на детские пособия