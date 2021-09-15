Пять полицейских из Екатеринбурга участвуют во Всероссийском конкурсе "Народный участковый-2021"

Жителям страны предстоит выбрать лучшего участкового. Фото: Алексей Кунилов

В России проходит конкурс "Народный участковый-2021". В нём принимают участие пять полицейских из Екатеринбурга.

Конкурс проходит в три этапа. Победители каждого из них определяются с помощью голосования на официальном сайте ГУ МВД России по Свердловской области.

Первый этап пройдёт с 11 по 20 сентября, второй - с 7 по 16 октября. Финальное голосование будет открыто с 1 по 10 ноября 2021 года.

Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, столицу Урала в конкурсе представляют пять участковых уполномоченных:

майор полиции Антон Кручинкин – участковый отдела полиции №1 Кировского района; лейтенант полиции Максим Важин - участковый отдела полиции №3 Кировского района; капитан полиции Никита Глинских – участковый отдела полиции №6 Октябрьского района; лейтенант полиции Сергей Чугунов – участковый отдела полиции №6 Октябрьского района; майор полиции Александр Батраков – участковый отдела полиции №7 Октябрьского района.

Победителя и призёров третьего этапа конкурса будут награждать в торжественной обстановке в Министерстве внутренних дел России в канун Дня участкового уполномоченного полиции, который проходит 17 ноября.

В прошлом году лучшему участковому страны был вручён автомобиль "УАЗ Патриот" и досрочно присвоено внеочередное звание.