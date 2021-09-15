Владимир Логинов о блокировке "ОГ": "Они на полном серьёзе считают, что причина роста коррупции — это мы"

По мнению главреда "Красной Бурды", дела с юмором у российских чиновников действительно обстоят плохо. Фото: Павел Ворожцов.

Главный редактор юмористического проекта "Красная бурда" Владимир Логинов высказался по поводу недавней блокировки сайта "Областной газеты" Роскомнадзором за сатирический текст "Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли", опубликованный в 2017 году. По его мнению, дела с юмором у российских чиновников действительно обстоят плохо.

Своими мыслями по поводу блокировки главного официального СМИ Свердловской области Владимир Логинов поделился в интервью изданию "Новая газета".

"Было пять судов, и все пять "Областная газета" выиграла. Счет 5:0, вроде бы на этом можно было закончить. Но что такое суд, если очень хочется кого-нибудь наказать? Машина едет не разбирая дороги, она давит все, что хоть немножко выделяется на общем фоне. И в этот раз произошло то же самое", - сказал главред "Красной бурды".

На вопрос, почему Роскомнадзор так быстро разблокировал "Облгазету", Владимир Логинов сказал, что структура "наехала на тех, на кого наезжать не очень-то можно". Он рассказал, что пока публикация находилась на сайте "Красной бурды", никому не было до этого дела, но как только её опубликовала "ОГ", началась "буча", растянувшаяся на годы. Финальным доводом в пользу разблокировки сайта стало высказывание главного редактора "Областной газеты" Дмитрия Полянина, опубликованное в Facebook: "Сетевое СМИ с аудиторией 1 млн читателей в месяц на период завершения избирательной кампании в Госдуму РФ и Законодательное собрание Свердловской области лишено возможности информирования граждан".

Владимир Логинов также сказал, что органы, подобные Роскомнадзору, реагируют в основном на большие издания. СМИ с большим охватом аудитории сильнее подвержены ситуации, когда читатель, посчитавший публикацию "оскорбительной" или "экстремистской" обратился в органы с жалобой, а органы такие поступки всецело одобряют. "Всё удачно совпало, спрос нашел предложение, а предложение - спрос", - резюмировал Логинов.

По мнению главного редактора "Красной бурды", у чиновников в России с юмором большие проблемы.

"Они на полном серьезе считают, что причина роста коррупции - это мы. Коррупционеры прочитали шуточную статью, приняли ее за руководство к действию и начали брать взятки с формулировками "Красной бурды". А "Преступление и наказание" - инструкция по убийству старушек. А в названии города Реж содержится призыв к насилию. Какой юмор?!", - сказал Владимир Логинов, отвечая на вопрос журналиста "Новой газеты".

Напомним, сайт "Областной газеты" с вечера 10 сентября до 14:41 11 сентября. Он оказался заблокирован по распоряжению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за публикацию четырёхлетней давности юмористического текста "Красной бурды" под названием "Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли" от 09.11.2017 года. Юмореска становилась предметом судебных разбирательств уже несколько раз. В действительности она иронизирует над взяточниками и коррупционерами, через нелепость, абсурдность и преувеличения высмеивая эти явления. Все процессы были выиграны редакцией "Областной газеты". О том, как шли судебные разбирательства по поводу опубликованной в "ОГ" сатиры, можно ознакомиться в материале "Реабилитация «Красной бурды". Как писала "Облгазета", дело закончилось тем, что в декабре 2019 года прокуратура Краснодарского края отказалась от своих требований в суде признать юмореску о даче взяток с сайта "Областной газеты" запрещённой информацией. В связи с этим "Красная бурда" и "Областная газета" были полностью реабилитированы.

Подробнее о ситуации с внесением сайта "Областной газеты" в реестр Роскомнадзора читайте в материале "Впечатление, что кто-то заказал...". Кто?: разбираемся в детективной истории блокировки сайта "Облгазеты".