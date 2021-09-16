Почему в Свердловской области скрывают нехватку учителей, итоги фигурного катания в Челябинске, вымирающие деревни и выборы – лучшее в номере за 16 сентября

Доброе утро, дорогие читатели! В свежем выпуске «Областной газеты» вас ждёт много интересного.

Журналист «ОГ» рассказывает о новой схеме выборов депутатов Государственной думы, законодательных органов власти субъектов РФ и местных дум. В этом году вместо одного дня голосование продлится 17, 18 и 19 сентября. В общей сложности проведут около 4,5 тысячи избирательных кампаний по всей России, будет замещено более 30 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.

Как вымирают деревни и посёлки в Свердловской области? «Облгазета» побывала в деревне Верхняя Сарана, где постоянно проживает всего лишь два человека и наездами бывают владельцы ещё 12 домов.

Продолжаем следить за историей непростых взаимоотношений владельцев Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Владислава Тетюхина и правительства Свердловской области. Стороны вновь обращаются с исками в суд. А неурегулированные отношения с властью ослабляют позиции лечебного бизнеса – в нижнетагильском госпитале второй месяц простаивают операционные блоки.

С началом нового учебного года некоторые уральские СМИ сообщили об острой нехватке учителей в части школ Екатеринбурга. «Облгазета» выяснила: дефицит педагогов действительно наблюдается в разных школах Среднего Урала. И, несмотря на старания министерства образования и молодёжной политики Свердловской области и самих школ, решить эту проблему пока не удаётся.

В Челябинске состоялись контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Впечатление о том, каким будет этот крайне важный сезон, составили и корреспонденты «Областной газеты».

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