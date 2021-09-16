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Общество
16 сентября 2021, 12:33

Утверждён перечень услуг для получения россиянами "спортивного" налогового вычета

Треажёрный зал

"Спортивный" вычет начнёт действовать на расходы за 2022 год. Фото: Алексей Кунилов

Правительство РФ определило перечень услуг для получения налогового вычета за занятия физкультурой и спортом. Вернуть деньги за фитнес можно будет, начиная с 2022 года.

В утверждённый список услуг вошли:

  • физкультурно-оздоровительные услуги по физической подготовке и физическому развитию;
  • физкультурно-оздоровительные услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, включённых в первый раздел Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов РФ, муниципальных образований;
  • услуги по разработке программ занятий физической культурой, соответствующих тренировочных планов.

Таким образом, если гражданин обращался в организации, предлагающие такие услуги и платил деньги, например, покупал абонемент в фитнес-центр или бассейн, то он сможет собрать и подать документы на налоговый вычет. Возвращаться будут 13% от потраченной за год суммы, но не более 15,6 тысячи рублей. "Спортивный" вычет начнёт действовать на расходы за 2022 год.

Организация, предоставляющая вышеназванные услуги должна быть включена в специальный перечень. Согласно критериям, утверждённым кабмином, основной её деятельностью должны быть физкультура и спорт, в штате должны числиться сотрудники с профильным образованием не ниже среднего профессионального. Кроме того, организация не должна быть занесена в реестр недобросовестных поставщиков товаров и услуг. Главам регионов поручено направить списки с такими организациями в Минспорта РФ. Министерство направит сведения, в том числе в Федеральную налоговую службу.

Вычет начнут оформлять в налоговой инспекции или через работодателя. Необходимо будет предоставить документы, подтверждающие расходы: копию договора и кассовый чек. Родители смогут вернуть также деньги, потраченные на детей.

Областная газета Свердловской области

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