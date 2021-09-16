В массовой прогулке "Бажовская верста" поучаствовали три тысячи свердловчан

По тропам "Бажовской версты" прошли жители 31 населённого пункта Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва.

Организаторы ежегодной массовой прогулки "Бажовская верста" подвели итоги мероприятия, прошедшего в воскресенье, 12 сентября. В этом году на прогулку вышли 2 932 человека - это почти на 800 человек меньше, чем годом ранее.

Напомним, что участникам "Бажовской версты" предлагались четыре маршрута разной длины - 6, 12, 19 и 32 км. Самым популярным оказался самый короткий - по нему прошли 2 200 человек. 12 километров прошли 359 свердловчан, 19 км - 266, а на самый большой маршрут отважились только 107 человек.

По тропам "Бажовской версты" прошли жители 31 населённого пункта Свердловской области: Сысерти, Екатеринбурга, Челябинска, Полевского, Верхней Пышмы, Снежинска, Озёрска, Арамиля, Нижнего Тагила, Новоуральска, Среднеуральска, Ревды, Асбеста, Богдановича, Первоуральска, Берёзовского, Каменска-Уральского, Заречного, Артёмовского, Зайково, Двуреченска, Монетного, Красного Адуя, Белоярского, Байкалово, Кашино, Октябрьской, Патрушей, Верхней Сысерти, Асбеста и Лаи.

Также организаторы приводят статистику съеденных за время мероприятия блюд и продуктов.

"Участниками было съедено 85 литров гречневой каши с мясом, 100 литров кулламы, 20 кг пельменей, 3 кг фермерского сыра, выпито 100 литров чая, 100 литров воды, 10 литров ряженки, 10 литров кефира", - говорится в группе "Бажовская верста" в соцсети "ВКонтакте".

Отметим, что параллельно в Сысерти проходила акция "Чистый лес", в рамках которой было собрано свыше двух кубометров мусора.

В прошлом году в прогулке "Бажовская верста" приняли участие 3,7 тыс. человек. Другое популярное у свердловчан мероприятие - "Майская прогулка" - собрало в этом году 6,5 тыс. человек.