Отец-основатель свердловского стрит-арта, смертность от коронавируса и финансовая пирамида – лучшее в номере за 17 сентября

Доброй утро, дорогие читатели!

В свежем выпуске «Областной газеты» читайте о творчестве первого уличного художника Свердловской области. Вчера во дворе дома на углу проспекта Ленина и улицы Пушкина, в самом центре Екатеринбурга, отметили день рождения Евгения Михайловича Малахина, более известного как Старик Букашкин. Именно его считают пионером свердловского стрит-арта.

Свердловская область вошла в тройку лидеров по смертности от COVID-19. Журналист «ОГ» самостоятельно подсчитал этот страшный коэффициент и цифры пугают. За месяц Средний Урал восемь раз обновлял антирекорд по суточному числу смертей от коронавируса. Последний раз – на этой неделе, 38 летальных случаев. Ситуация крайне тревожная, но считают так, судя по всему, не все.

На Среднем Урале выявили очередную финансовую пирамиду – «Финико». Действовала она несколько лет не только в Свердловской области и в России, но и в странах СНГ, поэтому катастрофические последствия для людей, доверивших ей деньги, огромны. Свердловчане тоже отдали свои накопления мошенникам. Почему аферистам дозволяется открыто и долго обирать людей, разбиралась «Облгазета».

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